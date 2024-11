Nuoto: Sara Curtis inarrestabile agli Assoluti Invernali in vasca corta, tre titoli e due pass iridati già messi a referto

Sono passati solo due giorni dall'inizio degli Assoluti Assoluti Invernali Open Frecciarossa in vasca corta ma Sara Curtis ha già saputo imprimere il proprio marchio sulla manifestazione in corso a Riccione.

Dopo il titolo italiano ed il pass mondiale nei 50 dorso la portacolori di Esercito e CS Roero ha sbaragliato la concorrenza anche nei 100 dorso, nuotando in 57''17 (terza prestazione Italiana di sempre) e nei 100 s.l, laddove ha centrato la seconda prestazione italiana all time (alle spalle solo del 52"10 di Federica Pellegrini) ed un nuovo pass per i mondiali di Budapest.

Dopo il tris di titoli arriva ora la "sua" gara: i 50 stile libero.