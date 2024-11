Volley femminile A1. Honda Olivero Cuneo in trasferta a Perugia: sfida pesante con la Bartoccini – MC Restauri

Dopo la pausa forzata dello scorso weekend la Honda Olivero Cuneo è pronta a tornare in campo in Serie A1.

La squadra di coach Pintus se la vedrà con la Bartoccini – MC Restauri Perugia in una sfida già importante a metà novembre.

Infatti tra le due squadre ci sono solamente due punti di distanza ed un risultato positivo sarebbe ore per entrambi i club.

La sfida inizierà il 17 novembre alle 18:30 al Pala Barton di Perugia ed andrà in diretta su VBTV.

Perugia arriva da tre sconfitte consecutive per 3-1, anche se in casa è già riuscita a strappare un punto a Vallefoglia e Chieri. La Honda Olivero Cuneo è reduce dalla pausa e dalla vittoria per 3-1 con Roma, ma fuori casa non ha ancora centrato punti pesanti.

Queste le parole di coach Pintus nel pre gara: “Finalmente si torna a giocare. A Perugia sarà una sfida importante, ma non decisiva, dopo un lungo viaggio. Avremo tante ore per prepararci mentalmente ad una gara che potrà dare un segnale per il girone d'andata. Sarà una partita complicata, perché in casa di Perugia hanno faticato tutti. La pausa ha spezzato un po' ritmo ed entusiasmo dopo una vittoria, ma ne siamo consapevoli. Loro hanno diverse qualità nelle attaccanti laterali e, nonostante qualche difficoltà in ricezione ed in muro-difesa, potranno metterci in difficoltà se non dovessimo trovare il giusto ritmo gara”.