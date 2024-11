Ultimo appuntamento di Resistenze Oggi: a Cuneo il racconto di due donne contro la mafia

Sabato 23 novembre 2024 ore 21 il terzo ed ultimo appuntamento "autunno 2024 “ di RESISTENZE DI OGGI - INFORMARE PER RESISTERE del Centro culturale don Aldo Benevelli dell'Associazione Partigiana Ignazio Vian di Cuneo.

"Francesca Morvillo. Letizia Battaglia. Due donne contro la mafia” con Sabrina Pisu, giornalista che vive a Ginevra (Svizzera) e collabora con diverse testate fra cui RSI (Radiotelevisione svizzera di lingua italiana) e il settimanale L’Espresso. Per molti anni ha lavorato a Lione (Francia) anche come inviata per il canale televisivo d’informazione internazionale Euronews e Attilio Bolzoni, giornalista che collabora con Domani. Ha iniziato la sua attività giornalistica alla fine degli anni Settanta come cronista del quotidiano “L’Ora” di Palermo. Per 40anni ha lavorato a La Repubblica. Autore di grandi inchieste sulla mafia siciliana e sul Mezzogiorno d’Italia, ha firmato reportage dai Balcani a Kabul, dal Magreb a Bagdad. E’ scrittore, autore di testi teatrali, sceneggiatore di mini-serie televisive e regista di documentari sulla libertà di stampa e sulla mattanza dei giornalisti in Messico.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, “Resistenze di Oggi-Informare per resistere” racconta le storie di legalità e resistenza attiva di due donne che s’intrecciano con le storie insanguinate della guerra di mafia. Francesca Morvillo e Letizia Battaglia .

Francesca Morvillo non era “solamente la moglie di” Giovanni Falcone. Era una giudice innamorata di giustizia che si è fatta spazio in un universo maschile tendente al grigio, l’unica giudice donna uccisa in Italia dalla mafia. Una magistrata all’avanguardia, per oltre sedici anni sostituto procuratore al Tribunale minorile di Palermo, impegnata a dare un futuro diverso ai minori finiti in carcere, per poi occuparsi al Tribunale d’appello di processi di mafia come quello a carico di Vito Ciancimino.

Letizia Battaglia è stata la fotoreporter italiana più famosa e premiata al mondo: con il suo obiettivo ha dato un volto e uno sguardo nuovo alla mafia. La sua storia, di donna e fotoreporter, s’interseca con la storia di Palermo, insanguinata dalla guerra di mafia. Letizia Battaglia ha documentata negli anni ’70 i delitti di mafia in particolare nella sua Sicilia, informando l’opinione pubblica e scuotendo le coscienze.

“Resistenze di Oggi – Informare per Resistere” ha il Patrocinio della CITTA’ DI CUNEO ed è realizzato con il contributo di FONDAZIONE CRC .

Appoggiano l’iniziativa: ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA della provincia di Cuneo, FONDAZIONE NUTO REVELLI, ANPI Cuneo, FIVL-Federazione Italiana Volontari della Libertà, SERVICE CENTER onlus-Casa di accoglienza temporanea in Cuneo via Fossano nr. 20, LIBERA VOCE - LIBERA CUNEO.