STORIE DI MONTAGNA / 139 - Gabriella e la sua nuova vita

Immagina di essere in un bosco, nella meraviglia di questo luogo puoi trovare ristoro per i tuoi sensi, conforto per la tua anima stanca e trovare la possibilità di fermarti per riprendere fiato e staccare dalla frenesia del quotidiano. Pensa che tutto questo potrebbe essere guidato da una persona speciale come Gabriella.

Ho conosciuto questa donna solare e meravigliosa davanti a un caffè in città.

Purtroppo non in un bosco, ma è stata capace di portarmi nel suo mondo e, con le sue parole, mi ha fatta entrare nel suo credo fatto di natura, sensazioni e intensità emotiva.

Gabriella è originaria di Cuneo, dove vive nel periodo della sua giovinezza, ma la sua voglia di vivere in natura, dopo il matrimonio, la porta a spostarsi in Valle Maira a Dronero.

Arrivano due splendidi figli e la sua vita continua come sempre portando avanti il suo lavoro in banca e facendo la moglie, la mamma e la casalinga.







Un vita direi normale, come capita a tutti, ma per Gabriella, con il passare del tempo, inizia a diventare stretta e per trovare un suo spazio inizia ad avvicinarsi al mondo delle meditazione. Qui inizia a leggersi dentro e a capire dove deve cercare la felicità.

Un percorso di crescita interiore porta spesso a rivoluzionare la propria vita ed è così che questa donna riparte da capo e si crea una nuova vita.

Finalmente corona il suo sogno di vita in natura, immersa nel verde e nella quiete.

Trova una casa a Camoglieres e inizia a costruire la nuova persona che da tempo era nascosta dentro di lei.



Perché sceglie questo luogo e non un altro?

Perchè in questo meraviglioso borgo alpino esiste un meraviglioso progetto chiamato Vyvi, che mira al raggiungimento di una società sostenibile, dove tutti gli esseri viventi e il pianeta stesso vivono in una profonda e consapevole interconnessione.

Il luogo ideale per rimettersi in gioco e per immergersi ancora di più nel mondo, per coabitare, sentirsi parte di un gruppo e condividere gli stessi ideali.

Oggi Gabriella ha due vite.

Lavora ancora in banca, in città, dove, avvicinandosi al mondo delle filiali digitali, è riuscita a trasformare il suo lavoro a tempo pieno a contatto con il pubblico in un orario part time e spesso in home working, che le consente di portare avanti nel tempo libero che le rimane le sua seconda vita.

Il tempo libero e la continua voglia di scoprire nuove cose la porta sempre di più verso un nuovo progetto orientato a ciò che più ama.



Oggi continua a fare corsi, a studiare, a sperimentare perché la sua energia ritrovata si è trasformata in voglia di comunicare agli altri che si può ricominciare a vivere dopo i 50 anni, che si può scegliere una vita sostenibile e fuori dal coro.

Dopo un corso intensivo è diventata un operatrice di Bagni di Bosco e mi sono fatta spiegare in che cosa consiste questa esperienza di cui si parla molto ultimamente.



“Il bagno di bosco permette di ampliare i propri sensi e di imparare ad utilizzarli tutti cogliendone ogni sfumatura. Durante questi incontri la parola viene messa in secondo piano ed utilizzata solo alla fine, nei momenti di condivisione" mi racconta Gabriella “Non si tratta di una gara o di un trekking ma di un’esperienza che dura circa 3 ore, tempo minimo per dare tempo a chi partecipa di staccare la spina. Qualcosa di adatto a tutti che può sorprendere regalando momenti unici ed emozioni forti” conclude.

Gabriella svolge questo lavoro in Valle Maira e puoi trovare delle informazioni qui:( https://www.instagram.com/bagnodiboscog/

Non voglio svelarvi i particolari di questa esperienza unica perché ognuno la vive a modo suo e la svolge come meglio crede e questo è sicuramente il bello di tutto.

In Giappone, questa tecnica si chiama Shinrin-Yoku

non solo è consigliata, ma è diventata oggetto di una vera e propria iniziativa di politica sanitaria e sociale da parte del Governo, che da anni spinge il più possibile i cittadini a dedicarsi al rilassamento in mezzo al verde, con lo scopo di rendere l'attività parte integrante della vita di ognuno. Viene denominata Bagno di Foresta e nella nostra provincia stanno nascendo moltissime iniziative perché c’è sempre più bisogno di natura, di coesione con l’ambiente che ci circonda e di cui siamo parte integrante.

Io credo che i professionisti più bravi, siano quelli che fanno vivere delle esperienze che sentono loro in prima persona. Momenti che condividono con altri e che lasciano in loro energia, felicità e voglia di condivisione.





Gabriella sa regalare energia, sa far parlare le persone con il bosco e il suo lavoro aiuta anche i più scettici a entrare in contatto con il meraviglioso territorio che ci circonda che troppo spesso non sappiamo valorizzare e apprezzare.



Cinzia Dutto, scrittrice cuneese, ama definirsi una cacciatrice di storie, racconta di storie persone speciali, scelte differenti, montagna e buon vivere.

Gira la provincia alla ricerca di vite uniche e particolari.