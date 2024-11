5 meme coin che potrebbero essere le prossime a essere listate su Binance

Il gigante degli exchange di criptovalute, Binance, continua ad alimentare la mania delle meme coin con continui nuovi listing, trasformando molti piccoli investitori in milionari delle criptovalute.

In genere, Binance è molto selettivo con i nuovi listing di criptovalute, infatti le valuta rigorosamente in base a un'ampia gamma di criteri come il supporto della comunità, il potenziale di mercato, i protocolli di sicurezza e altro ancora.

Tuttavia, il principale exchange al mondo sta mostrando ultimamente una propensione verso i listing di meme coin decentralizzate, che hanno una bassa valutazione completamente diluita (FDV).

Ed ecco perché gli investitori più attenti stanno scommettendo sulle nuove meme coin che potrebbero ottenere questa quotazione: per esempio, un primo investitore in Peanut The Squirrel ($PNUT) ha trasformato i suoi $ 17 in quasi $ 3 milioni, un sorprendente rendimento del 176.461x.

5 potenziali listing di meme coin su Binance

In un recente post sul blog, il co-fondatore di Binance He Yi ha condiviso approfondimenti sul processo di listing dell'exchange e sui fattori chiave che considera. Yi ha reso nota l'intenzione di Binance di quotare progetti che "hanno utenti e traffico", sottolineando come sia stato un errore non prestare da subito attenzione alle meme coin.

In particolare, Binance darà la precedenza alle meme coin decentralizzate con basse valutazioni completamente diluite. Infatti, progetti come Moo Deng, First Neiro On Ethereum, PONKE, Peanut The Squirrel e Act I: The Prophecy, avevano tutti valutazioni inferiori a $ 100 milioni al momento del loro listing.

Ecco allora 5 meme coin che potrebbero potenzialmente essere listate su Binance prossimamente.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU), una delle meme coin in prevendita più pubblicizzate quest'anno, è anche una delle papabili per un listing su Binance. La prevendita PEPU ha già raccolto oltre 30 milioni di dollari: in confronto, First Neiro On Ethereum e Act I: The Prophecy avevano rispettivamente valutazioni di 15 milioni di dollari e 20 milioni di dollari al momento dei loro listing su Binance.

La FOMO che circonda la meme coin ha raggiunto il culmine dopo l'annuncio che la prevendita si sarebbe conclusa il 4 dicembre prossimo e che PEPE verrà listato su "exchange importanti", il che sta alimentando ulteriormente le voci su Binance.

La prevendita prosegue al ritmo di 1 milione di dollari al giorno, grazie anche al contributo delle balene crypto. Una in particolare ha finora utilizzato ETH per un valore di 320.000 dollari per acquistare PEPU. Inoltre, la prevendita di Pepe Unchained ha registrato oltre 100.000 transazioni, il che soddisfa i criteri di Binance per un forte supporto della comunità.

Di recente, Binance Square ha pubblicato un articolo sulla sua piattaforma, che discute anche di Pepe Unchained come potenziale candidato per il prossimo listing di meme coin sull’exchange.

Non sorprende che gli investitori intelligenti siano piuttosto ottimisti sul potenziale di rialzo di PEPU, a causa della sua natura basata sull'utilità, delle interessanti ricompense di staking e delle forti prestazioni di prevendita.

Alcuni influencer delle criptovalute la stanno persino definendo la prossima meme coin da 100x.

Department Of Government Efficiency (DOGE)

Il Department Of Government Efficiency è una nuova agenzia di riduzione dei costi istituita dal presidente eletto Donald Trump, che sarà guidata dall'uomo più ricco del mondo Elon Musk e dall'investitore biotecnologico Vivek Ramaswamy.

Non sorprende che gli esperti ritengano che una meme coin che prende il nome da questo dipartimento sia un'eccellente candidata per un prossimo listing su Binance. DOGE, da non confondere con Dogecoin, ha già avuto un notevole successo.

Il suo prezzo è aumentato di quasi il 1.227% nell'ultimo mese, spinto dalla storica vittoria di Trump alle elezioni presidenziali statunitensi. Il prezzo di DOGE sta attualmente affrontando un calo poiché le balene crypto sembrano bloccare i loro profitti.

Tuttavia, l'uscita delle balene rende la meme coin ancora più decentralizzata, il che potrebbe comportare un listing su Binance nei prossimi giorni.

Degen (DEGEN)

Binance sta cercando di quotare varie meme coin da una vasta gamma di blockchain, come dimostrato dal recente listing Futures di Sudeng (HIPPO), il token basato su Sui. Non sorprende che la seconda meme coin più grande di Base, Degen (DEGEN), sia un'eccellente candidata per Binance.

DEGEN ha dimostrato la sua idoneità per gli exchange di alto livello, considerando che è già listata su Coinbase. Inoltre, importanti influencer di criptovalute come Nebraskangooner sono ottimisti sul suo potenziale di rialzo.

Il prezzo di Degen è già aumentato del 263% nell'ultima settimana, ma, nonostante questo, ha ancora una capitalizzazione di mercato di soli $ 408 milioni, cosa che soddisfa i criteri di Binance relativamente alle meme coin a basso FDV.

Se Binance dovesse effettivamente listare il token, questo potrebbe essere il prossimo progetto da un miliardo di dollari nel settore.

Flockerz (FLOCK)

Flockerz (FLOCK) è un altro forte candidato per un listing su Binance: questo progetto basato sul meme dei polli, dà priorità alla decentralizzazione e alla comunità. Il progetto ha introdotto la governance DAO completa, una rarità per le nuove meme coin.

Inoltre, sta lanciando una piattaforma vote-to-earn, che ricompensa gli utenti, possessori di FLOCK, per decidere che direzione debba prendere il progetto, con token aggiuntivi. Flockerz ha anche un protocollo di staking nativo, che attualmente offre un APY del 1036%.

Questa nuova meme coin ha un forte sostegno della comunità: la sua prevendita ha già raccolto oltre $ 1,8 milioni in poche settimane. Un numero crescente di importanti influencer delle criptovalute la sta definendo inoltre la prossima meme coin da 100x.

Gigachad (GIGA)

Gigachad (GIGA) completa la nostra lista di meme coin che potrebbero potenzialmente essere le prossime quotazioni di Binance. GIGA è già stato un progetto di grande successo sin dal suo esordio: sostenuto da influencer di spicco come Ansem e Murad Mehmudov, ha recentemente raggiunto il picco della sua capitalizzazione di mercato a $ 760 milioni.

Tuttavia, la meme coin sta attualmente assistendo a un significativo ritracciamento ed è infatti in calo di quasi il 50% rispetto al suo precedente massimo storico. Come affermato in precedenza, questo è esattamente il momento in cui Binance sceglie di listare i token sulla sua piattaforma, ovvero dopo che i primi acquirenti e le balene hanno abbandonato il progetto.

Gli esperti ritengono inoltre che potrebbe raggiungere una valutazione massima di oltre $ 10 miliardi nel 2025.