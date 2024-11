Alla scoperta di Costigliole Saluzzo: le “Tre Età” in visita a Palazzo Sarriod de La Tour

Mercoledì 20 novembre si terrà uno speciale appuntamento in esterna per il gruppo delle Tre Età di Verzuolo, che avrà l’occasione di scoprire il fascino del borgo di Costigliole Saluzzo, noto come “il paese dei tre castelli” in omaggio ai tre manieri che dominano la collina.

La visita, guidata dall’ esperta Monica Giraudo, si concentrerà su uno dei gioielli architettonici del borgo: Palazzo Sarriod de La Tour.

Questo edificio storico, caratterizzato da un suggestivo loggiato ad arcate che collega la struttura alla via principale, offre ai visitatori un’immersione nella storia e nell’arte.

Durante il percorso, sarà possibile ammirare un bellissimo loggiato ad arcate posto in collegamento con la via principale attraverso, composto da una lunga galleria di ponente che termina con un ampio portone.

Al suo interno sullo scalone d'onore si può notare un particolare affresco che rappresenta la bandiera colonnella del reggimento Guardie dell’esercito sabaudo.

Proseguendo, il secondo piano nobile del Palazzo rivelerà soffitti decorati con motivi geometrici che testimoniano l’eleganza della dimora.

A completare l’esperienza ci saranno le cantine e i giardini, che arricchiscono il fascino di questa residenza restaurata di recente dall’Amministrazione comunale.

Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle 15 nel parcheggio dietro a Palazzo La Tour.

L’ingresso è libero, offrendo a tutti l’opportunità di vivere un pomeriggio all’insegna della cultura e della scoperta di uno dei luoghi più suggestivi del territorio.