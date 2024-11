Importanti interventi di manutenzione sulle strade provinciali di Rocca Cigliè

Sono terminati negli scorsi giorni importanti interventi di manutenzione e bitumatura delle strade provinciali nel territorio comunale di Rocca Cigliè.

"Questo importante intervento - commenta il sindaco Luigi Ferrua - è stato possibile grazie a una proficua collaborazione tra Provincia e Comune, che ha permesso di cofinanziare i lavori in uno dei tratti interessati. La nuova segnaletica rappresenta un miglioramento significativo per la sicurezza stradale e sta già ricevendo apprezzamenti da parte degli abitanti e degli utenti della strada, soprattutto in questo periodo autunnale, caratterizzato da banchi di nebbia che rendono la visibilità più critica.

L’Amministrazione Comunale esprime un sincero ringraziamento all’Amministrazione Provinciale ed in particolare, al Consigliere Provinciale Pietro Danna ed al caporeparto della viabilità di Mondovì Ing. Dotta, per l’impegno dimostrato nel far realizzare il rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali che conducono al nostro paese e per l’attenzione rivolta alla sicurezza stradale, dimostrando sensibilità e vicinanza anche verso i piccoli centri come il nostro, che spesso si trovano a fronteggiare difficoltà particolari nella manutenzione e gestione delle infrastrutture".

“L’intervento di manutenzione ordinaria messo in atto a Rocca Cigliè riguardante il rifacimento della segnaletica orizzontale - dichiara il consigliere Danna -, non solo rappresenta un segno tangibile dell’attenzione della Provincia alla sicurezza delle nostre strade provinciali, ma altresì un ottimo esempio di collaborazione tra enti: ringrazio il Comune ed il Sindaco Luigi Ferrua per aver collaborato, anche dal punto di vista economico, con la Provincia per risolvere un problema da tempo segnalato da molti cittadini”.