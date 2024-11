HC Bra e HF Lorenzoni vincono la Coppa Italia di Hockey su prato (FOTO)

La città di Bra ha ospitato sabato 16 e domenica 17 novembre, presso gli impianti di Viale Madonna dei Fiori, le Final Four di Coppa Italia 2024/25 di Hockey su prato, che hanno visto le compagini di casa aggiudicarsi entrambi i trofei.

In campo maschile l’HC Bra dopo aver superato agli shoot out il Tevere EUR campione d’Italia in carica, ha battuto nella finalissima di domenica la Lazio Hockey col risultato di 7-2, vincendo per la 29esima volta la Coppa Italia maschile. Le reti nella finale sono state realizzate da Koshelenko 3 (premiato come miglior giocatore e miglior realizzatore del torneo) Chiesa, L.Padovani, De Voogd, Bhana e per gli ospiti Braca e Gonzales.

Analogo il percorso delle ragazze della HF Lorenzoni, che dopo aver vinto 2-1 una combattuta semifinale con la quotata Torino Universitaria, si è imposta in finale per 4-1 sul HP Milano, con poker di Pilar De Biase (premiata anche lei come miglior giocatrice e miglior realizzatrice), portando a Bra per la 12esima volta il trofeo. Completano i premi personali i migliori portieri Francesco Padovani e Alina Fadieieva.

L’Hockey Bonomi in campo maschile e il Torino Universitaria in quello femminile si sono aggiudicate la medaglia di bronzo.

Grande soddisfazione nella società braidese per i successi in campo e di pubblico sugli spalti.