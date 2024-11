Iscriviti al corso di degustazione vini

Se ami il buon vino o sei curioso di scoprire nuovi sapori, questo dicembre regalati (o regala!) un’esperienza indimenticabile con il Corso di Degustazione Vini organizzato da AscomForma di Cuneo.

In occasione delle festività natalizie, ti invitiamo a un percorso sensoriale guidato da un sommelier esperto che ti accompagnerà alla scoperta di quattro eccellenze enologiche, selezionate per esaltare la magia del Natale e brindare con stile. In più, potrai portare con te nuove idee per brindisi e abbinamenti da proporre durante le feste, stupendo amici e familiari con le tue competenze!

Cosa assaggeremo:

2 Bollicine per un brindisi frizzante 🥂

1 Vino Bianco dal carattere unico 🍇

1 Vino Rosso dal sapore intenso 🍷

Quando: il 5 dicembre 2024 dalle 18.30 alle 22.30

Dove: Confcommercio Cuneo

Costo: 60 euro (sconto di 5 euro dal secondo partecipante)

Posti limitati! Clicca sul link per prenotare il tuo posto: https://forms.gle/P21TZdoXShzeF4wJ6