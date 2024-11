Avviata una nuova campagna di sensibilizzazione al volontariato comunale a Vicoforte

Vicoforte da sempre può contare su una vasta rete di volontariato grazie a persone che prestano servizio nelle diverse realtà associative, nel gruppo di protezione civile, nella biblioteca comunale, nelle Parrocchie e nella Casa di Riposo.

Per sensibilizzare al tema del volontariato il Comune ha ora preparato un breve video ed invita ad aderire al volontariato comunale che può esprimersi con diverse disponibilità ad operare a favore della comunità, sin anche alla cura del verde pubblico.

"Le disposizioni regionali - spiega il sindaco Gian Pietro Gasco - obbligano a ridefinire l’organizzazione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile ed entro la fine dell’anno dobbiamo adempiere per poter avviare la futura attività del gruppo nel rispetto del nuovo assetto organizzativo. Operativamente non cambia molto, ma dovranno essere gestite con maggior formalizzazione le attività amministrative. E’ quindi l’occasione per confermare le adesioni al gruppo nel rispetto delle nuove regole regolamentari e di accogliere nuovi volontari.

Ricordo che il volontariato comunale può essere prestato anche per molteplici altre attività che sono organizzate in modo meno complesso rispetto a quello della protezione civile, ma che sono ugualmente preziose e rappresentano un importante servizio a favore della comunità in cui viviamo".

In questo momento viene posta particolare attenzione al gruppo comunale di protezione civile in fase di riorganizzazione per adeguarlo alle nuove disposizioni regionali che, nel rispetto delle direttive europee, dispongono di riorganizzazione il gruppo per consentire la sua iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Deve quindi trovare attuazione quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 settembre con il nuovo Regolamento che dispone la ricostituzione del gruppo anche per ridefinire gli incarichi al suo interno da proporre al Sindaco, il quale, con un avviso pubblico, invita a inoltrare la domanda di adesione utilizzando la modulistica appositamente predisposta e scaricabile dal sito internet del Comune o reperibile presso gli uffici comunali.