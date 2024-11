Brondello, accolta in Consiglio Comunale la variante generale al Piano Regolatore

Votata all’unanimità, nella scorsa seduta del Consiglio comunale, la variante al precedente Piano Regolatore Generale Comunale, a seguito della descrizione della stessa a cura dell’arch. Raffaella Gambino, che ne ha seguito l’iter assieme agli Uffici tecnici comunali ed al Sindaco Paolo Radosta.

All’interno della variante l’adeguamento al quadro normativo che nel frattempo si è consolidato, oltre agli adeguamenti previsti per legge per evitare incongruità. Ritenuto d’interesse prioritario, si è provveduto con l’adeguamento al P.A.I. ed al Piano Gestione Rischio da Alluvione e con le verifiche di compatibilità idraulica, idrogeologica e con la normativa sismica.

Apportate anche, pur in forma minima, alcune modifiche normative necessarie al fine di rendere lo strumento urbanistico più aderente alle reali esigenze della popolazione e per il soddisfacimento dei fabbisogni connessi allo sviluppo sociale ed economico locale.

“Sono state poste le basi per la risoluzione di alcuni problematiche croniche del nostro Comune. Siamo parzialmente soddisfatti dei lavori, consapevoli che ancora molto è il lavoro da fare ed in attesa che la Regione Piemonte provveda ad una modifica della legge in merito ai vincoli edificatori rispetto alle fasce di rispetto cimiteriali”- commenta il Sindaco Paolo Radosta, che continua – “Tuttavia riteniamo che quanto fatto ponga Brondello fuori dalle paludi dell’incerto amministrativo, legale e catastale e pertanto possiamo concludere che sia stato fatto un passo importante.

Intendo ringraziare l’architetto Gambino (coadiuvata dall’arch. Massimiliano Dal Molin), che si è occupata in quanto responsabile incaricata, di un lavoro dispendioso in termini di tempo e di grande delicatezza. Con lei, un ringraziamento all’ufficio tecnico comunale ed in particolare al geometra Simona Demaria, oltre che al geologo Orlando Costagli. Inoltre è stata fondamentale la collaborazione di tutti gli enti coinvolti nella conferenza di lavoro: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Ministero della Cultura, A.R.P.A, ASL CN1, Unione Montana Comuni del Monviso, Carabinieri Forestali di Saluzzo, A.I.P.O, Parco del Monviso, i Comuni limitrofi, gli erogatori di servizi pubblici, dalle associazioni di categoria e dai consorzi".