Cresce il Gruppo Cinofilo ANFI: prove a Salmour e Alba

Sabato 16 e domenica 17 novembre si sono svolte nel territorio del Comune di Salmour le prove IPO RH FL livello V/A/B, organizzate dal Gruppo Cinofilo ANFI ODV in collaborazione con il Centro Cinofilo 4 Zampe in Langa e il Gruppo Cinofilo Langhe e Roero.

“Le prove IPO – spiega Mario Di Vico, Presidente di ANFI ODV – sono prove per cani da soccorso propedeutiche per accedere alle prove operative (in cui si brevetta il binomio per poter effettuare ricerche reali, ndr) nelle discipline di superficie e di macerie. Per poter accedere alle prove di abilitazione operative le unità cinofile devono aver superato la prova V con la qualifica complessiva di almeno buono, o avere conseguito un livello superiore sempre in IPO – R (livello A o B)”

Cosa si intende per complessiva ce lo spiega Carlo Alberto Cungi, istruttore del Gruppo Cinofilo ANFI: “Le prove IPO sono composte da una fase di ricerca dispersi in superficie o macerie e in una fase di Obbedienza e Destrezza, in cui il cane affronta un pattern misto tra condotta, attrezzistica e controllo non coercitivo, affinché possano essere selezionati cani equilibrati e performanti”.

Dopo le prove di ricerca in superficie svolte lungo il Parco Fluviale di Salmour, i partecipanti si sono spostati a Alba, presso il Centro Cinofilo 4 Zampe in Langa, dove i binomi si sono espressi nella sessione di obbedienza.

“L’importanza di poter vedere all’opera tanti cani diversi, sia per razza che per addestramento è veramente qualcosa di appagante e formativo. C’è sempre qualcosa da imparare – continua Cungi - Per questo ringrazio a nome di tutti il sindaco di Salmour Gian Franco Sineo, il Sig. Renato Galleano e la popolazione che dal primo giorno ci hanno fatto sentire a casa e hanno permesso lo svolgimento di questa competizione in una location pazzesca.”

Il Gruppo Cinofilo ANFI è un gruppo giovane, che sta crescendo in modo esponenziale.

“Abbiamo tanti progetti, tra cui il completamento del campo macerie, ma non è utopico pensare di poterli concretizzare – dice ancora Cungi -. Ho validi aiuto istruttori e allievi che lavorano bene. Tra loro ci sono binomi affermati, con gare sportive IPO e competizioni anche a livello mondiale, brevetti operativi e, fortunatamente, nuove leve da formare. Oggi nel livello V abbiamo portato a casa il 1° Posto con esito molto buono con Sara Piccolo e Isi, femmina di Pastore Belga Malinois. Sono davvero molto soddisfatto di tutti. E grazie a loro, al nostro Presidente, alla junction con Valentina Fontanone e il suo Team Rescue del Centro Cinofilo 4 Zampe in Langa e con il Gruppo Cinofilo Langhe e Roero chiudiamo il weekend di gare con in cantiere il progetto più ambizioso di tutti, che per il momento preferiamo non divulgare”

Questa Prova segna anche un passo importante per ENCI poiché coincide con l’ultimo giorno di affiancamento degli Aspiranti Giudici prima dell’esame di abilitazione:“Mandiamo un in bocca al lupo a Marco Casatelli, Matteo Romano e Alarico Sberlati che, con la formazione e la supervisione durante i giudizi da parte dell’esperto Giudice Erika Bonzanni, siamo certi abbiano le caratteristiche giuste per l’idoneità”, chiude Cungi.