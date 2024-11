Zonta Saluzzo: al via il corso di difesa personale femminile

Inizierà il 5 dicembre alle 21 nella palestra Maria Grazia Piccat di corso Piemonte 59, il corso di difesa personale femminile, promosso dallo Zonta club Saluzzo. Verrà presentato sempre nella palestra Piccat alle 21 giovedì 28 novembre.

Da anni il corso rientra nelle attività del nostro sodalizio ed ha sempre avuto un importante riscontro - affermano le co- presidenti Tiziana Somà e Alessandra Piano. E' formato da un insieme di tecniche fisiche e di atteggiamenti psicologici per prevenire le varie forme di violenza, dall’aggressione allo scippo, in una filosofia più ampia che vuol dare maggiore sicurezza alle donne nelle situazioni di pericolo e di panico.

Sarà curato anche quest’anno da Giuseppe Tommasiello istruttore di aikido, disciplina di arti marziali. Saranno 10 lezioni programmate il giovedì e avranno durata di un' ora e mezza circa.

Il corso è gratuito, con la sola spesa di 35 euro per tesseramento e assicurazione.

Info : Giuseppe Tommasiello 335 6654707- Zonta club Saluzzo 3358062087 .