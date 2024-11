Venerdì 22 novembre il Concerto duo arpa - chitarra Gabriela Dudziak e Mateusz Wójcik

Protagonisti sul palco della Sala Verdi il duo di arpa e chitarra composto da Gabriela Dudziak e Mateusz Wójcik, vincitori del premio “Città di Saluzzo” al Concorso Internazionale Suoni d’Arpa che si è svolto a Saluzzo nel mese di agosto 2024.

Gabriela Dudziak è un'arpista polacca nata nel 2004. Ha vinto numerosi concorsi per musica da camera e per solista in tutta la Polonia, in Austria e in Italia. Oltre alla sua attività da solista, Gabriela partecipa anche a numerosi progetti orchestrali e collabora con Cracovia Filarmonica e Lutosławski Internazionale Giovani Orchestra.

Mateusz Wójcik è un chitarrista polacco nato nel 2004. Durante la sua formazione ha vinto premi a prestigiosi e importanti concorsi di musica come solista e in vari ensemble da camera. Mateusz ha partecipato a masterclass e a corsi con chitarristi di fama internazionale.

Il duo è stato fondato nel 2023 a Cracovia. Nonostante la loro breve collaborazione, Gabriela e Mateusz hanno già raggiunto molti risultati, dando concerti in tutta la Polonia e vincendo premi nelle competizioni. Tra i più recenti figurano il secondo posto al concorso internazionale di duetti con Arpa a Cieszyn e il I posto al 13° Concorso Internazionale di Arpa in Italia 2024 "Suoni d'Arpa".

Il loro obiettivo musicale è quello di diffondere la musica per l'arpa e la chitarra, eseguendo un repertorio composto da brani originariamente scritti per questi strumenti a rivisitati con propri arrangiamenti e trascrizioni.

L’ingresso alla serata è libero su prenotazione: apm@scuolaapm.it – tel. 0175 47031

La stagione CONsonanTE 2024/25 è sostenuta da Carbon Team, Studio Grosso Quaglia e Ambiente Servizi.

L’evento è realizzato in collaborazione con Città di Saluzzo. Ringraziamo Salvi Harps per la dotazione tecnica.