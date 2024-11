Saluzzo: focus sugli adolescenti al "Magda Olivero"

Uno spettacolo, un confronto e un aperitivo. Sabato 23 novembre dalle 18 alle 20 al cinema teatro “Magda Olivero” il Comune di Saluzzo invita all’evento “Salute effetto Comune – In dialogo con le nuove generazioni”. I lavori saranno avviati con la performance a cura di “Teatro selvatico” “Kairos – Disegni di corpi”. Segue un momento di discussione e confronto sui temi della salute mentale con i professionisti del Cantiere adolescenti dell’Asl Cn1, momento condotto e guidato da Lorenzo Baravalle. Tecnici esperti e rappresentanti dell’Amministrazione civica di Saluzzo avranno il compito di concludere il pomeriggio di riflessioni e approfondimento. Seguirà un aperitivo conviviale.

«Dopo l’intensa e coinvolgente esperienza della presentazione dello studio del percorso teatrale “Riflessi Interiori” – dicono gli organizzatori - avvenuta il 18 ottobre ora l’invito è per partecipare a questo nostro seminario del 23 novembre per incontrare la versione definitiva della performance “Kairos”, intorno alla quale animeremo un confronto con i professionisti del Cantiere Adolescenti e del Progetto Giovani Dsm Asl Cn1, i giovani e la comunità educante per approfondire i temi legati al benessere e la salute mentale delle nuove generazioni. Con l’aperitivo conviviale gratuito proseguiremo conoscenze e confronti nell’informalità».

La partecipazione è gratuita e non prevede prenotazione.