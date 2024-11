Cuneoginnastica: Arianna Caliman è vice campionessa italiana Gold di ritmica

Grande impresa per Arianna Caliman, che ha conquistato il titolo di vice campionessa italiana al Campionato Italiano di Specialità Gold, svoltosi lo scorso weekend a Caorle.

Un risultato eccezionale per la giovane ginnasta, che ha saputo brillare tra le migliori atlete nazionali in una delle competizioni più attese della stagione.

Il Campionato Italiano di Specialità Gold ha visto sfidarsi le migliori 20 ginnaste provenienti da tutta Italia, in una serie di esercizi che mettono alla prova non solo la tecnica, ma anche l’eleganza, la coordinazione e la capacità di emozionare il pubblico.

Arianna, che si è distinta in particolare nelle specialità di cerchio e palla ha saputo emergere grazie a un mix perfetto di abilità tecnica e presenza scenica. Arianna nella sua categoria, Junior 2, aveva già vinto il titolo di campionessa regionale in entrambe le specialità e di campionessa interregionale alla palla.

L’obiettivo prefissato era quello di svolgere una buona gara e portare in pedana tutto il lavoro messo a punto in palestra in questi mesi. Arianna non ha deluso le aspettative.

Dopo un’ottima esecuzione al cerchio dove con il punteggio di 24,750 chiude la competizione in quinta posizione, scende nuovamente in pedana con la palla. Ancora una performance degna di merito che le fa ottenere un ottimo 24,950, punteggio grazie al quale si piazza al secondo posto in classifica e li rimane fino al termine della competizione.

Dopo il bronzo italiano dello scorso anno, sempre alla palla, Arianna è Vice Campionessa Italiana di Specialità Gold nella categoria Junior 2.

Un risultato di grande valore in un percorso fatto di sacrifici, impegno e dedizione.

“Questo medaglia d’argento rappresenta un grande traguardo, oltre che per l’atleta, anche per la nostra associazione. È indice della qualità del lavoro svolto dai tecnici, ma anche della cultura sportiva che la nostra società è riuscita a creare”.