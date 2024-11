Dopo il grande successo al Circolo dei Lettori di Torino, Cinzia Dutto torna a presentare "La tua stagione" nel cuneese

Dopo il grande successo dell'evento di presentazione "in musica" presso la prestigiosa sede del Circolo dei Lettori di Torino, contestuale alla premiazione di due concorsi letterari indetti dall'editore Lar, che ha riempito la Sala Biblioteca sabato 16 novembre, continua il calendario di appuntamenti sul territorio, della blogger e scrittrice Cinzia Dutto, in occasione dell'uscita del suo nuovo romanzo "La tua stagione".

Molto attiva su instagram - oltre 16000 followers - , su Tik tok e nel mondo social in genere, Dutto è al suo terzo romanzo con l'editore Lar di Perosa Argentina. Nata a Cuneo e residente a Demonte, ama la montagna da sempre e ad essa dedica e ha dedicato buona parte della sua produzione letteraria, negli ultimi due anni raccogliendo oltre centocinquanta storie vere, che sono state raccolte in due diversi volumi di successo. Instancabile narratrice, è in uscita nei prossimi giorni per l'editore "Jeet Write Do", marchio di Lar, la raccolta di racconti natalizi noir, gialli e horror "Ombre sotto l'albero", che contiene un suo racconto inedito.

"La tua stagione", romanzo che si fregia della prefazione di Enrica Tesio e di Erica Bonansea, è una narrativa che intreccia la storia di quattro figure femminili, ciascuna rappresentante una stagione della vita. Bianca, Rosa, Amaranta e Anna, così diverse e così legate al rapporto con la montagna, che rappresenta per ciascuna di loro: un ritorno, una fuga, una riscoperta e tutta una vita. Il sottotitolo del libro, molto evocativo, recita "A tutte le donne che pensano di non farcela".

Cinzia Dutto incontrerà questa settimana i propri lettori:

- Giovedì 21 novembre alle ore 20,30 presso il centro Puraessenza di Confreria di Cuneo, in via Valle Maira 109. (Prenotazione al 3289195892)

- Sabato 23 novembre alle ore 16,30 presso la Porta di Valle della Valle Grana al Filatoio di Caraglio, via Matteotti 40, introdotta da Fabrizio Biolè

- Domenica 24 novembre alle ore 17 alla Biblioteca Civica di Roccavione in piazza Chesta 4, introdotta da Fabrizio Biolè, in Occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza di Genere

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

(In allegato le tre locandine e una fotografia dell'evento al Circolo dei lettori )