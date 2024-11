La street art trasforma la cabina di E-distribuzione a Villar San Costanzo

Si è svolta ieri, lunedì 18 novembre, l’inaugurazione della street art di Villar San Costanzo, alla presenza dei bambini del plesso Nuto Revelli del Comune.

L’opera, realizzata sulla cabina di E-Distribuzione, si intitola «Il mondo è vostro» ed è stata realizzata dall’artista Mirella Tallone in collaborazione con l’associazione “Sideralis Aps”.

La street art incarna la profonda speranza di una rigenerazione per le generazioni future, un ardente slancio verso un avvenire più rigoglioso e sostenibile, affrancandosi dalla pesante coltre di inquinamento che avvolge il nostro pianeta. È la potente energia delle giovani generazioni nell'accettare l'eredità del mondo che verrà, con la ferma convinzione di trasformarlo in un luogo di pace e armonia, dove la bellezza e la vitalità possano prosperare senza ostacoli.

“La giornata di oggi non poteva che chiudere nel migliore dei modi il progetto Maira Open Science, con una piccola spinta verso un futuro più sostenibile anche nelle nostre piccole comunità” ha commentato Federico Pellegrino dell’associazione “Sideralis Aps”.

“La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione urbana e l’Azienda è da anni impegnata in un progetto di street art sulle proprie cabine elettriche con l’obiettivo di portare arte e bellezza su tutto il nostro territorio e di veicolare messaggi importanti per la cittadinanza. Quella di Villar San Costanzo ne è una bellissima dimostrazione” conclude Marco Rosa, responsabile dell’Unità Territoriale di Cuneo per E-Distribuzione.

Al taglio del nastro, oltre a Marco Rosa, erano presenti: Stefano Ribero, sindaco di Villar San Costanzo; Anna Bernardi, vicesindaco di Villar San Costanzo; Mirella Tallone, artista; Federico Pellegrino, associazione “Sideralis Aps”; Gian Luca Molino, Affari Istituzionali Enel.