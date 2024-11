"Onde di Terra", il film sui bacialé e le Langhe degli anni '70 arriva a Cuneo e Fossano

Dopo il successo della proiezione nelle Langhe, il film “Onde di Terra” arriva in pianura con due nuovi appuntamento: oggi (19 novembre) al cinema I Portici di Fossano e a Cuneo al cinema Monviso il 3 dicembre prossimo.

Fossano vedrà due proiezioni, alle 18.30 e alle 21.30; Cuneo, invece, una proiezione singola alle 21. In tutti gli appuntamenti sarà presente il cast.

La pellicola è ambientata nelle Langhe degli anni ‘70, spopolate dall’industrializzazione, dove i bacialé (mediatori di matrimoni) si prodigano per combinare nozze per corrispondenza tra i contadini del posto e le donne del Sud. È così che, con l’intermediazione di Remo, Fulvia si decide a lasciare Brancaleone, il paese in Calabria dove fu confinato Cesare Pavese negli anni ’30, per sposare Amedeo, salvo scoprire, una volta arrivata al Nord, che l’uomo le cui lettere l’avevano fatta innamorare non era chi le era stato fatto credere. A quel punto, con straordinaria tempra umana, la ragazza prenderà una decisione coraggiosa.

Il film è scritto e diretto da Andrea Icardi con Erica Landolfi, Paolo Tibaldi, Lucio Aimasso, Sandra Forlano, Oscar Barile, Pippo Bessone, Andreina Blangero, Mauro Carrero, Claudio Botto, Domenico Colombo, Davide Dionese, Ettore Oldi e Bruno Campagno. A Lorenzo Gambarotta la fotografia, ad Agnese Falcarin le scenografie e a Morena Terranova ed Enrico Giovannone il montaggio.

Al cuneese Enrico Sabena la colonna sonora

Il cuneese compositore con esperienza internazionale Enrico Sabena si è occupato, rispetto alla pellicola, di realizzare musiche originali e la supervisione musicale generale. A questo link è possibile ascoltare l’intera colonna sonora.



La partitura si presenta con evidente valenza narrativa, evocativa e originale, scritta non “per” le immagini, ma composta “con” le immagini, commenta l’evolversi della storia e dialoga con i personaggi all’interno delle scene.

In aggiunta alla musica originale Sabena ha deciso di utilizzare due suoi temi musicali già esistenti rielaborandoli in maniera inedita: i brani “Terra di Granda” e “Figlia Dei Venti”.