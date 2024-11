Ddl personale sanitario per il Giubileo, Bergesio (Lega): “Provvedimento importante per garantire sicurezza e controlli tempestivi”

Approvato dal Senato il disegno di legge per l’assunzione di 18 sanitari per il Giubileo del 2025. Il provvedimento autorizza il Ministero della Salute ad assumere, con contratto a tempo determinato (scadenza non successiva al 31 dicembre 2025), soggetti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero.

Spiega il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio: “Provvedimento utile, che rientra nelle iniziative per garantire la sicurezza dei pellegrini e il controllo sanitario. Gli obiettivi sono quelli di potenziare le attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi, svolte presso i principali porti e aeroporti, e di conseguire l’adeguamento dei servizi alle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso sul territorio nazionale dei pellegrini che parteciperanno al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025".