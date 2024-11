Venne brutalmente ucciso alle Canarie: al via il processo per l'omicidio del cuneese Andrea Costa

Inizierà nei primi mesi del 2025 il processo per il brutale omicidio del cuneese Andrea Costa, avvenuto il 12 settembre del 2021 alle Canarie, in Spagna. La vittima è un ex operaio metalmeccanico originario di Confreria, che sull'isola aveva provato a gestire, senza successo, un Cannabis shop. Dopo essere stato ucciso, il corpo era stato dato alle fiamme, all'interno della sua vettura, in località Pozo Izquierdo. Fu proprio dal rinvenimento del corpo carbonizzato, il giorno 13, che presero il via le indagini.

Vennero arrestati per l’omicidio il coinquilino del 42enne italiano, noto sull’isola come David “El Adoptato”, insieme a Juan Felipe A.V. e Estefanía Pino A.V. A scatenare il feroce assassinio, secondo gli inquirenti spagnoli, il timore, da parte degli accusati, di venire denunciati da Costa stesso per questioni di spaccio di droga.

Come riporta il quotidiano https://www.canarias7.es/ sull'odierna edizione, nelle indagini c'è una testimonianza chiave: quella di una donna presente nell'abitazione del principale accusato al momento dei fatti. "Il pover'uomo provava a difendersi, ma senza riuscirci. Gli hanno tolto la vita a calci e pugni, in un tempo inferiore a quello del canto del gallo", ha dichiarato in presenza degli investigatori e degli avvocati. Nel giro di un paio di mesi dovrebbe quindi iniziare il processo. L'accusa chiede, per tutti e tre gli accusati, 15 anni di carcere. Saranno giudicati da una giuria popolare presieduta dal magistrato Arcadio Díaz Tejera, in questa occasione ascritto alla Seconda Sezione del tribunale provinciale di Las Palmas.