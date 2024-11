A Mondovì prosegue il ripristino definitivo di Parco Europa

Un intervento nel cuore della città che si sta concludendo. Da un lato l’asportazione (gratuita per il Comune) del rimanente terreno in esubero del cantiere dello scaricatore di piena del canale Carassona ad opera della Società Monregalese Ambiente, dall’altro il ripristino definitivo della restante parte dell’area oggetto di scavi, già scevra di detriti da alcune settimane. Dopo una lunga fase di inagibilità, insomma, Parco Europa sta ritornando gradualmente alla sua normalità estetica e paesaggistica. Nella giornata di oggi ad esempio, mercoledì 20 novembre, si sono conclusi i lavori di semina del tappeto erboso sia all'interno di Parco Europa che nell'area adiacente la cosiddetta “rotonda delle palme”, all'incrocio tra via Manzoni e via Ortigara.

"Un cantiere lungo e difficile – il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora – per un intervento silenzioso ma indispensabile per la sicurezza cittadina. Con la giornata odierna inizia ufficialmente l’ultimo capitolo di un percorso complesso, che a breve restituirà all’intera comunità un angolo di verde urbano da sempre apprezzato e frequentato e, da oggi, ancora più sicuro2.