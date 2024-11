Castagnito, “Conoscere per comprendere”: la rassegna aggiunge una tappa

Giovedì 21 novembre, alle ore 20.45, presso il teatro di Castagnito, in via Allerino 1, quarta serata della rassegna “Conoscere per comprendere”, organizzata dalla Biblioteca Civica di Castagnito.

Sul palco si affronterà il tema “Essere genitori oggi … un mestiere difficile” insieme alle insegnanti Stefania Manassero e Rossella Costa, che coinvolgeranno i partecipanti in un dialogo sulle tappe di crescita dei figli, cosa ci si aspetta da loro, quali sono le differenze fra gli alunni “di oggi e quelli di ieri”.

Modererà l’incontro l’educatore professionale Valentino Merlo.

Le serate castagnitesi avranno un’ulteriore interessante appendice giovedì 5 dicembre, con la dottoressa Ivana Sarotto presidente ANDOS Alba (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), accompagnata da alcune donne e testimonianze ANDOS. Il tema avrà per titolo: “Da donna a donna, oltre la prevenzione”.

Le molte attività della biblioteca di Castagnito, coordinata da Wilma Cassinelli, comprendono anche i Caffè d’Autore, incontri mattutini che si tengono presso il bar Porta del Roero, in frazione Baraccone

Sempre giovedì 21 novembre, alle ore 9.30, Lella Farinasso, grande e attenta lettrice, nonché responsabile della biblioteca civica di Magliano Alfieri, racconterà il narratore Erri De Luca e il suo “Il peso della farfalla”.

Un’occasione per fare una “colazione letteraria” in compagnia di grandi autori.