Parkinson, due iniziative a Savigliano e Saluzzo

In occasione della Giornata Nazionale Parkinson, l’Ambulatorio Disturbi del Movimento di Savigliano organizza due eventi.

Venerdì 29 novembre a Savigliano, presso l’Oratorio Sant’Andrea (via S Andrea 30) dalle 14.30 alle 16.30, si parlerà di problemi di deglutizione: gli operatori dell’Ambulatorio coadiuvati dalla Dott.ssa Francesconi (logopedista) forniranno indicazioni pratiche per la gestione di questo sintomo. Inoltre si condividerà un momento di dolcezza con la cioccolata calda offerta dal Gruppo Alpini di Savigliano.

Domenica 1 dicembre a Saluzzo nei locali dalla Croce Verde (via Volontari del Soccorso 2) dalle 10.30 alle 12.30, si parlerà di freezing della marcia con esercizi pratici e utili consigli per evitare le cadute alla presenza di Manuela Ruatta, Coordinatore Gestionale Rete Ambulatori della salute e Infermieristica di Comunità, e Stefania Gastaldo, infermiera di famiglia e comunità. Gli incontri, aperti a pazienti, caregiver, professionisti del settore sanitario ed al pubblico generale, saranno inoltre occasione per parlare insieme del percorso proposto dall'ASL CN1 per rispondere ai bisogni di salute specifici delle persone con parkinsonismi.