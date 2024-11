“SOS Personale: Come valorizzare, attrarre e fidelizzare i dipendenti e i collaboratori?": se ne parlerà in un incontro con l'Ascom Bra

L’Ascom Confcommercio di Bra, in collaborazione con Tesi Square, Pergo e WAI Welfare è lieta di invitare aziende, professionisti e operatori economici all’incontro “SOS Personale: Come valorizzare, attrarre e fidelizzare i dipendenti e i collaboratori?, un appuntamento pensato per affrontare le sfide più attuali del mondo del lavoro e per scoprire strategie utili a migliorare la gestione delle risorse umane.

L’incontro si terrà il giorno mercoledì 27 novembre alle ore 16.30 presso l’Hotel Cavalieri, in Piazza Arpino, 37 a Bra.

L’evento offrirà un’occasione unica di confronto e approfondimento su temi centrali per il futuro delle imprese: dalla valorizzazione dei talenti interni, all’attrazione di nuove figure professionali, fino alla fidelizzazione di dipendenti e collaboratori in un contesto sempre più competitivo.

L’iniziativa, promossa da Ascom Bra, nasce dalla necessità di supportare le aziende del territorio con strumenti e consigli pratici per affrontare al meglio le trasformazioni del mercato del lavoro e le nuove esigenze di chi ne fa parte.

Perché partecipare?

- Scoprire approcci innovativi per motivare e coinvolgere il personale;

- Confrontarsi con esperti e imprenditori sulle buone pratiche di gestione delle risorse umane;

- Conoscere nuove strategie per attrarre e trattenere talenti qualificati.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione per motivi organizzativi.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 0172 413030 / Email: info@ascombra.it