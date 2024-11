Torna il mercatino "Made in Cuneo", dedicato alle eccellenze della produzione artigianale del territorio

Sabato 23 novembre dalle 10.30 alle 19.30 torna a Cuneo il mercatino artigianale promosso dal Made in Cuneo che riunisce eccellenze della produzione artigianale del territorio cuneese.

Nella bellissima sala dell'Auditorium di Cuneo in via pascal 5 (dietro piazza foro Boario) si potranno ammirare e acquistare i manufatti di oltre 25 artigiani-artisti frutto di molteplici tipologie di lavorazione e utilizzando svariati materiali quali metalli, vetro, legno, cuoio, carta, filati pregiati…Il Made in Cuneo non è un semplice mercatino dell’artigianato. Nasce con l’idea di valorizzare le esperienze di autoproduzione locale. Vuole essere anche un evento di condivisione e scambio di idee ed esperienze.

Il made in Cuneo è anche sorrisi, atmosfera di festa, una logica commerciale alternativa, materie prime etiche e ritmi di lavoro sostenibili. Sarà l'occasione per riempirsi gli occhi di bellezza con autoproduzioni creative che creano sana dipendenza.

Gli artigiani sono stati selezionati sulla base di precisi criteri, primo tra tutti la loro manualità con cui realizzano pezzi unici ovvero una produzione non seriale, la creatività e capacità di valorizzare la materia prima trasformandola in oggetti lasciando una personale impronta artistica e la grande cura per il dettaglio. Condividono la mission di far conoscere al pubblico la storia che nasce dalle loro mani, lo studio dei materiali e delle tecniche di lavorazione, il pensiero e l’ispirazione che c’è dietro e dentro ad un oggetto.