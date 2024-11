Torna in scena la Compagnia dialettale marenese

Un ritorno in grande stile per la Compagnia teatrale marenese che metterà in scena una commedia inedita, totalmente autoprodotta, con la regia dell’inossidabile Giuseppe Operti.

A partire da venerdì 22 novembre ed a seguire per almeno altre 5 date (23, 24 e 29 novembre, 6 e 7 dicembre) sul palco dell’Auditorium San Giuseppe di Marene sarà di scena un’altra esilarante rappresentazione dialettale intitolata: “L’avucat Suldan, tante cause ma pochi arzan”.

Una commedia in tre atti, scritta di Rosanna Bergese e Giuseppe Operti, ricca di situazioni divertenti, personaggi strani ed occasioni che consentono allo spettatore di vivere una serata all’insegna del relax e del sorriso.

La storia narra le vicende di un avvocato, costantemente assillato da persone che vogliono fare cause per i motivi più strani e divertenti. Ma lui, in un modo o nell'altro, riesce sempre ad evitare di dar loro corso con il risultato di essere spesso al verde.

L’orario di inizio dello spettacolo è fissato sempre alle ore 21,00 con la sola eccezione della domenica 24 novembre per la quale la rappresentazione sarà pomeridiana, alle ore 15,00.

Per la prenotazione del posto è sufficiente accedere a https://www.eventbrite.com/e/biglietti-lavucat-suldan-tante-cause-ma-pochi-arzan-1073669427159 oppure rivolgendosi in Biblioteca durante gli orari di apertura della stessa.

Per informazioni ci si può rivolgere alla mail auditoriumsangiuseppemarene@gmail.com