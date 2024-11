Villafalletto, due mezzi pesanti, un trattore con rimorchio e un furgone coinvolti in un grave incidente. Strada chiusa

Sono ancora frammentarie le informazioni sull'incidente avvenuto attorno alle 12 in via Circonvallazione Est a Villafaletto, più o meno all'altezza dell'hotel Agli Alteni, in direzione Saluzzo. Coinvolti quattro mezzi, di cui due autoarticolati, un trattore con rimorchio, che si è ribaltato e occupa la sede stradale in entrambi i sensi di marcia, e un furgoncino. Uno dei feriti è stato elitrasportato all'ospedale di Cuneo in condizioni gravissime. Ferite lievi per le altre persone coinvolte. Stanno operando i vigili del fuoco e i sanitari, sul posto anche con l'eliambulanza. La strada è al momento chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Pesanti disagi alla circolazione stradale, con il traffico bloccato in tutta la zona.