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Cronaca | 23 marzo 2026, 07:57

Incendio nella notte a Barge: in fiamme canna fumaria e sottotetto di un'abitazione

L'allarme è verso le 22.30 di ieri sera, domenica 22 marzo, in via Sarti

Incendio nella notte a Barge: in fiamme canna fumaria e sottotetto di un'abitazione

Allarme nella serata di ieri, domenica 22 marzo, nel Comune di Barge per un incendio divampato dalla canna fumaria di un'abitazione. 

È successo verso le 22.30, in via Sarti. Ad avvisare i soccorsi è stato il proprietario dell'abitazione che è prontamente intervenuto per contenere le fiamme. L'incendio ha interessato anche la soletta del sottotetto. Con l'intervento dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti dei volontari di Barge e dei permanenti di Saluzzo le fiamme sono state definitivamente spente e l'area messa in sicurezza. 

AP

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