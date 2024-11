Sulla strada Reale a Marene due auto si sono scontrate finendo fuori strada. L'incidente è avvenuto pochi minuti fa, intorno alle 13.45 di oggi, mercoledì 20 novembre.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi da parte della squadra dei vigili del fuoco volontari arrivati dal distaccamento di Racconigi.



A seguito dell'incidente non risulterebbero fortunatamente feriti gravi e nemmeno particolari conseguenze sulla viabilità, che sarebbe regolare.