Torino e Piemonte: cosa fare a metà novembre e inizio dicembre

Torino e il Piemonte offrono un ricco calendario di eventi durante il mese delle feste invernali di fine anno. Dalla gastronomia all'arte, ci sono molte opportunità per esplorare la cultura locale e godere delle tante e bellissime tradizioni e non solo.

Ma senza perderci in altri “elogi”, scopriamo insieme tutti gli eventi più consigliati del periodo.

Eventi culturali e mostre a Torino e Piemonte

I migliori eventi selezionati da vivere

Fiera del Tartufo Bianco d’Alba 2024

12 Ottobre 2024 - 8 Dicembre 2024, Alba

Un evento imperdibile per gli amanti del tartufo! La Fiera del Tartufo Bianco di Alba celebra questo pregiato prodotto piemontese con stand gastronomici e degustazioni.

SerialMania: da Twin Peaks a Squid Game al Museo del Cinema

14 Ottobre 2024 - 24 Febbraio 2025, 09:00 – 19:00, Torino

Per gli appassionati di serie TV, una mostra che esplora il mondo delle serie iconiche al Museo del Cinema di Torino.

Berthe Morisot. Pittrice impressionista

16 Ottobre 2024 - 9 Marzo 2025, 10:00 – 18:00, GAM di Torino

Una mostra dedicata alla pittrice impressionista Berthe Morisot, con opere provenienti da musei internazionali.

Banksy & Friends

15 Novembre 2024 - 2 Marzo 2025, 10:00 – 18:00, Promotrice delle Belle Arti, Torino

Una mostra che raccoglie opere di Banksy e altri artisti ribelli, celebri per il loro messaggio anticonformista.

A Spasso per Torino con i Grandi Scrittori

18 Ottobre 2024 - 19 Dicembre 2024, 18:00 – 20:00

Un viaggio letterario per le strade di Torino, alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato i più grandi autori italiani.

Luci d'Artista di Torino

25 ottobre -12 gennaio 2025

Questa manifestazione illumina le strade e le piazze della città con opere d'arte luminose realizzate da artisti contemporanei italiani e stranieri

Tour Tematici ed Esperienze Uniche a Torino

Torino Magica® Tour

Esplora il lato esoterico e misterioso della città con un tour che ti porta nei luoghi più affascinanti e nascosti di Torino.

Torino Noir® Tour

Un percorso che svela i segreti più oscuri della città, tra antichi delitti e leggende metropolitane.

Torino Golosa

Una visita guidata tra cioccolato, gelato e vermouth sotto le spettacolari Luci d'Artista, per scoprire le delizie gastronomiche della città.

Torino: Sulle orme di Lidia Poët®

Tra verità storica e finzione narrativa

Un tour che ripercorre i luoghi legati alla prima avvocata d'Italia, tra storia e leggenda.

Torino – Choco Tram e Museo del Cioccolato e del Gianduja

Ogni sabato

Un'esperienza unica a bordo del Choco Tram, con degustazioni e visita al museo dedicato al cioccolato e al gianduiotto, simboli della tradizione dolciaria torinese.

Eventi Aziendali e Team Building

Per chi desidera organizzare attività di team building indimenticabili:

Martini Team Building! Cocktail Experience a Casa Martini

Un'opportunità per le aziende di organizzare eventi di team building con un'esperienza di mixology presso Casa Martini.

Torino Magica® Team Building

Un'attività di team building che combina l'esplorazione dei luoghi misteriosi di Torino con dinamiche di gruppo.

Torino in Canoa - Private Tour

Un'esperienza unica per gruppi aziendali, navigando sul fiume Po per rafforzare lo spirito di squadra.

Eventi natalizi e mercatini in Piemonte

Il Borgo di Babbo Natale a Ricetto Candelo 2024

16 Novembre 2024 - 15 Dicembre 2024

Uno dei borghi più suggestivi d’Italia si trasforma in un magico villaggio natalizio, con luci, decorazioni e una fantastica atmosfera per grandi e piccoli.

Mercatino di Natale di Asti 2024

16 Novembre 2024 - 22 Dicembre 2024

Le casette di legno del mercatino di Natale di Asti offrono decorazioni, dolci e regali artigianali perfetti per il periodo natalizio.

Natale in Giostra 2024

26 Novembre 2024 - 6 Gennaio 2025, Parco Dora

L’evento dedicato alle giostre natalizie con attrazioni per grandi e piccini, in una nuova location a Parco Dora.

L’Albero di Natale di Torino e il Boschetto Luminoso

8 Dicembre 2024 - 6 Gennaio 2025, Piazzetta Reale

Il centro di Torino si accende con l’iconico albero di Natale e un boschetto di abeti illuminati, creando un’atmosfera unica e suggestiva.

Raduno dei Babbi Natale 2024 a Torino

8 Dicembre 2024

Un evento di beneficenza in cui tantissimi Babbi Natale si radunano per aiutare i bambini dell’ospedale Regina Margherita.

Altri eventi natalizi a Torino

Xmas Comics 2024

14 Dicembre 2024 - 15 Dicembre 2024, 10:00 – 19:30, Oval – Lingotto Fiere

Un evento che celebra il mondo dei fumetti, dei giochi e del cosplay, perfetto per gli appassionati del genere.

Una Mole di Panettoni 2024

29 Novembre 2024 - 1 Dicembre 2024, Hotel Principi di Piemonte

L’evento dedicato ai panettoni artigianali, ideale per scoprire e assaporare diverse varianti di questo dolce tradizionale.

Musica, spettacoli e divertimento

Il Lago dei Cigni a Torino

14 Novembre 2024 - 17 Novembre 2024

Il celebre balletto “Il Lago dei Cigni” arriva a Torino, interpretato dalla compagnia Roma City Ballet Company, per una serata all’insegna della danza classica.

Concerto dei Santi Francesi a Venaria

20 Novembre 2024, 21:00 – 23:00, Teatro della Concordia

Un’occasione per ascoltare dal vivo i Santi Francesi in uno dei teatri storici vicino a Torino.

Bagna Cauda Day 2024

22 Novembre 2024 - 1 Dicembre 2024, Torino

Due weekend interamente dedicati alla Bagna Cauda, il tipico piatto piemontese, con degustazioni e serate a tema.

Il Gran Ballo della Venaria Reale 2024

23 Novembre 2024, 19:00, Reggia di Venaria Reale

Un evento sontuoso nella splendida cornice della Reggia di Venaria Reale, dove si potrà assistere al celebre Gran Ballo.

Altri spettacoli e attività a Torino

Musei Gratis a Torino Domenica 1 Dicembre 2024

Approfitta dell'ingresso gratuito nei principali musei della città per una giornata all'insegna dell'arte e della cultura.

La Locandiera di Goldoni in scena a Torino

3 Dicembre 2024 - 15 Dicembre 2024, 19:30 – 21:30, Teatro Carignano

Una rappresentazione del classico di Carlo Goldoni, "La Locandiera", in uno dei teatri più prestigiosi di Torino.

Che tu sia un amante dell’arte, della cultura o della gastronomia, troverai sicuramente qualcosa che fa per te!