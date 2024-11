A Bra la seconda edizione dell'Artico Club

In quali e quanti modi si possono raccontare le storie? La seconda edizione di Artico Club prova a rispondere a questa domanda attraverso una rassegna che mette in campo diversi temi e linguaggi espressivi: dalla musica, con la chitarra e la voce del cantautore siracusano Marco Castello, allo storytelling, con il debutto nazionale dello spettacolo Waltzing Nowhere, dedicato alla vita di Elliott Smith, fino alla satira, con Giorgia Mazzucato che nel suo show sviscera con ironia le più disparate sfaccettature dell’omobitransfobia.

Artico Club è il progetto attraverso cui Artico Festival porta a Bra spettacoli, concerti e performance artistiche anche durante il periodo invernale, scegliendo come luogo privilegiato uno dei simboli della città, il Teatro Politeama G. Boglione. Artico Club è realizzato dall’associazione culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra e grazie al contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT.

Si inizia domenica 8 dicembre con Komorebi, in cui Giorgia Mazzucato, da sola col suo microfono, accompagna il pubblico tra le tappe fondamentali del suo percorso di vita da persona queer, tra ironici commenti sull’attualità, momenti sarcastici musicali e il racconto di alcuni episodi personali. “Komorebi” è una parola giapponese che non ha corrispettivi in alcuna lingua: significa “la luce del sole che filtra tra le foglie degli alberi”, e forse è proprio questa l’immagine perfetta della lotta per il riconoscimento dei diritti civili. Lo spettacolo è stato finalista al Criminal Queerness Festival del National Queer Theatre (Brooklyn - New York). Attrice, autrice, regista Mazzucato è stata allieva, tra gli altri, di Dario Fo, Franca Rame e Andrea Pennacchi. La serata si svolge in collaborazione con Casa Pride, l’associazione con sede a Bra che unisce le persone LGBTQIA+ e alleate della provincia di Cuneo. Durante tutta la durata delle rassegna, sarà presente un corner dove sarà possibile per il pubblico conoscere i membri dell’associazione, raccogliere informazioni sulle attività e porre loro delle domande.

Le due date successive sono dedicate alla musica. Sabato 14 dicembre Artico Club porta a Bra il debutto nazionale di Waltzing Nowhere - Life of Elliott Smith, il nuovo spettacolo di Nicholas Ciuferri, narratore e performer, con le musiche a cura di Andrea Dellapiana, Nicolas Roncea e Amedeo Viglino. Elliott Smith è una figura mitica del cantautorato statunitense. Negli anni ’90 scrisse alcune fra le pagine più importanti della musica d'autore, capaci di ispirare ancora oggi artisti di tutto il mondo. Suoi brani sono stati inseriti in film come Will Hunting – Genio Ribelle, che gli valse una nomination agli Oscar nel ’98, e I Tenenbaum di Wes Anderson. Sul palco, Ciuferri compie un viaggio attraverso la storia di Smith, esplorando la sua vita e la sua musica con uno sguardo inedito, accompagnato dalle canzoni reinterpretate da Dellapiana, Roncea e Viglino. Il risultato è un racconto adatto ai cultori di Smith, ma anche a chi desidera scoprire di più dsu quello che venne definito dalla critica “un genio della melodia”.

Domenica 29 dicembre il modo migliore per salutare la fine dell’anno è il live chitarra e voce di Marco Castello con il suo Solo Show. Castello è una delle nuove voci più amate del panorama musicale italiano contemporaneo. Pochissime le date di questo tour, tutte in teatri selezionati, e quella di Bra sarà l'unica fra Piemonte e Lombardia. Il cantautore siracusano, con solo due album alle spalle, si è già creato un pubblico affezionatissimo e ha destato l'attenzione di grandi producer come Mace, il cantautore Fulminacci e il duo Colapesce Dimartino. Fra Pino Daniele e Lucio Battisti, la sua musica è leggerissima e mediterranea. Dopo un trionfale tour estivo in full band, Castello torna con una performance inedita in acustico.

Musica, luci, il bar: l’atmosfera tipica da club è assicurata anche in un luogo insolito come quello del teatro, grazie alla selezione musicale di Respiri Festival, che curerà l’inizio e la conclusione di ogni evento, e al visual design di Federica Sorba (Nova Media Studio). I dj che si alterneranno nelle tre serate saranno ⁠⁠Beatrice Garetto, in arte NUR (8 dicembre), che porterà al Politeama della tech-house; Enrico Tarò (14 dicembre), in arte Rally_K, poliedrico selezionatore dall'ambient austero alla drum and bass caliente e Matteo Cigna, alias ønion, il più hipster resident dj del collettivo Eclipse, con i suoi mix imprevedibili cross-genere.