“Puccini e le sue storie d’amore cent’anni dopo”: concerto per Santa Cecilia a Savigliano

Nell’ambito dei festeggiamenti per Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti, in cartellone a cura delle associazioni della Consulta Cultura del Comune di Savigliano domenica 24 novembre alle ore 18 si terrà nel Salone d’onore del Palazzo Taffini d’Acceglio (g.c. Banca CRS) il concerto lirico “Puccini e le sue storie d’amore cent’anni dopo” organizzato dal Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio in omaggio al grande operista Giacomo Puccini (22/12/1858-29/11/1924) di cui ricorre a giorni il centenario della morte.

I soprani Li Lingtong e Martina Pelusi, il mezzosoprano Elisa Barbero, il tenore Li Xianming, il baritono Zhang Zhihan, ed Edoardo Momo collaboratore al pianoforte saranno i giovani interpreti di arie, duetti e brani d’insieme rimaste nella storia come grandi pagine dei capolavori del Maestro a partire da Edgar, Manon Lescaut, Madama Butterfly, La Bohème. Ideazione artistica a cura della prof.ssa Silvana Silbano. Verrà anche ricordato il legame intercorso tra Puccini e il celebre direttore d’orchestra Arturo Toscanini, presenza musicale di spicco nella Savigliano di fine ‘800.

Ingresso gratuito.

Info: da lunerdì a venerdì ore 15,30-19,30 tel. 0172 712269 e cell. 347 5794078, info@fergusio.it , www.fergusio.it , fb e instagram.

Le attività del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio sono realizzate in collaborazione con Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, Fondazioni CRS, CRT, CRC, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Consulta Cultura e Promozione del Territorio, Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Provincia di Cuneo, Regione Piemonte.