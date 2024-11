Serralunga d'Alba, alla Fondazione Mirafiore un evento speciale dedicato a Luigi Tenco

Sabato 30 novembre alle 18.30 il Laboratorio di Resistenza Permanente della Fondazione E. di Mirafiore ospiterà un evento speciale dedicato alla figura di Luigi Tenco, una delle voci più iconiche della musica italiana. Come già in passato, per Fabrizio De André, Gianmaria Testa e Lucio Battisti, la Fondazione si fa dunque “casa” per un grande della canzone italiana che non c’è più. E in questo caso l’occasione, il punto di partenza è un libro prezioso ed originale: "Luigi Tenco. Lontano, lontano. Lettere, racconti, interviste", curato da Enrico De Angelis ed Enrico Deregibus e pubblicato da Il Saggiatore. Un libro che è quasi un’autobiografia (ex post) dello stesso Tenco.

Il volume, composto da 440 pagine, raccoglie materiali in gran parte inediti: dai temi delle elementari alle lettere, dai diari agli abbozzi di racconti e sceneggiature, dalle interviste fino alle ultime dichiarazioni durante il Festival di Sanremo del 1967 – che dà forma a un’autobiografia impossibile: il racconto della sua vita, dei suoi pensieri, delle sue emozioni e dei suoi incontri attraverso la sua stessa voce.

Di quasi ogni fase della sua breve vita, Luigi Tenco ci ha lasciato una traccia, un testo, una dichiarazione, concedendoci così di guardare al di là delle parvenze di riottosità e malinconia con cui è stato a lungo identificato. Quest’opera ci permette di conoscere da vicino e nella sua evoluzione una figura creativa e piena di desideri, anticonformista e in anticipo sui tempi, umile e allo stesso tempo consapevole del potere delle parole e delle canzoni. Il ritratto di uno dei più grandi cantautori della storia d’Italia, nella sua essenza più sincera.

Alla serata parteciperanno i curatori del libro, Enrico De Angelis, storico della canzone e già direttore artistico del Club Tenco, ed Enrico Deregibus, giornalista e biografo di importanti artisti italiani. La cantautrice Giua interpreterà alcuni brani del repertorio di Tenco, mentre la conduzione sarà affidata a Paola Farinetti.

Un appuntamento imperdibile per riscoprire l’eredità artistica e umana di Luigi Tenco, tra musica, parole e riflessioni sulla modernità di uno dei più grandi cantautori italiani.