Calcio Serie D: mercoledì di Coppa per il Saluzzo, la sfida con il Vado mette in palio gli ottavi di finale

Saluzzo in campo nella sfida di campionato con il Fossano

Sono in programma nel pomeriggio odierno i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D.

Tra le 32 squadre che scenderanno in campo, unica cuneese ancora in corsa nella competizione, il Saluzzo di Cacciatore, impegnato in casa del Vado.

Partita da dentro o fuori, con calci di rigore in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari. Chi vince vola agli ottavi, che si giocheranno mercoledì 4 dicembre. La vincente tra Saluzzo e Vado affronterà una tra Lavagnese e San Giuliano City.

Fischio d'inizio alle 14,30. Designato per dirigere l'incontro Francesco Saffioti di Como.