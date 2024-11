La compagnia teatrale “Côtin e Fasöi” ritorna in scena al Teatro Bongioanni di Sommariva del Bosco

Sabato 30 novembre alle ore 21, il Teatro Bongioanni di Sommariva del Bosco accoglierà con entusiasmo il grande ritorno della compagnia teatrale Côtin e Fasöi. L’attesa serata sarà dedicata alla commedia brillante “Quanta fatica per fare un figlio”, uno spettacolo che promette di unire risate e riflessione, mantenendo viva la memoria di Don Maso Bonamico, indimenticato fondatore della compagnia, a 20 anni dalla sua scomparsa.

La rappresentazione affronta, con la leggerezza e il brio tipici della commedia, un tema di straordinaria attualità, proponendo uno spunto di riflessione che si intreccia con il divertimento. L'ironia tra le farse guiderà il pubblico in una serata capace di suscitare sorrisi, ma anche di stimolare un pensiero profondo su questioni importanti.

Un ritorno carico di emozione e significato

La presidente della compagnia Luigina Beltramo, insieme agli attori e ai volontari, si dice felice ed emozionata per questo atteso ritorno, che celebra non solo il teatro ma anche i legami profondi che questa esperienza ha creato nella comunità. Le serate trascorse in compagnia di Don Maso negli anni ’80 e ’90 hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di Sommariva del Bosco, grazie alle numerose commedie e interpretazioni che hanno coinvolto e appassionato grandi e piccoli.

Questo spettacolo, dunque, non sarà solo un momento di divertimento, ma un omaggio a una figura che ha dato tanto alla cultura e al teatro locale, tenendo viva la tradizione e lo spirito comunitario.

Non mancate a questa serata speciale, dove risate e ricordi si intrecceranno sul palco per celebrare il teatro, la comunità e un’eredità che continua a ispirare.

L'ingresso è libero e aperto a tutti

Per info Tel 3346449569