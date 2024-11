A Cuneo l'associazione LAV raccoglie firme contro i botti di Capodanno a tutela degli animali

Terrore, reazioni letali, tentativi di fuga con conseguenti investimenti: sia negli animali familiari che nei selvatici, le forti deflagrazioni e le luci improvvise e intermittenti innescano comportamenti tipici della loro specie per la sopravvivenza, con conseguenze anche catastrofiche.

Anche gli umani rimangono spesso feriti e uccisi dai botti: ogni anno il primo gennaio viene diffuso il numero di morti e feriti a causa dell’esplosione dei botti di Capodanno.

"Sicurezza umana e degli animali di ogni altra specie vanno quindi di pari passo, ed è dunque per la sicurezza di tutti che LAV da sempre si oppone a questo “spettacolo” - scrivono dall'associazione LAV Cuneo -. Esistono alternative valide per festeggiare in modo etico e sicuro, come spettacoli di video mapping su edifici, fuochi barocchi, filodiffusione di musica, ma sono ancora poco conosciute e diffuse. Nel fine settimana del 23 e 24 novembre, nell’ambito delle Giornate Nazionali LAV, sarà possibile sostenere la nostra campagna contro l’uso dei botti. Sarà infine possibile scegliere i nostri panettoni vegani, prodotti in due gusti dal biscottificio Guerra e distribuiti da Amorum, per essere in prima linea contro i botti e a sostegno degli animali. Quando gli animali, le persone e l’ambiente sono in pericolo, non c’è festa! Ti aspettiamo ai banchetti LAV nelle piazze di tutta Italia per dire Basta Botti a Capodanno e per tutto l’anno, possiamo divertirci tutt*, senza fare la festa a nessuno!".

La raccolta firme sarà sabato 23 novembre pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19, e domenica 24 mattina dalle ore 10 alle ore 12, in via Roma angolo piazza Galimberti (lato Duomo).