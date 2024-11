Elisa Giordano dalle “Storie senza paura” al libro dell’Avvento dell’elfo Socrate

Elisa Giordano si occupa di comunicazione, in particolare di eventi culturali. Nel 2020 ha creato il podcast casalingo “Storie senza paura”, nato per preservare le sue corde vocali un po’ fragili e assecondare i desideri di Zeno e Nina, i suoi figli, che, come tutti i bambini, vogliono sentire le storie tantissime volte. Le storie che Elisa ha deciso di raccontare puntano l’attenzione sulla positività e sui buoni pensieri e se prima erano in due ad ascoltare questi racconti, oggi il podcast ha superato i 650.000 download con una media di circa 20.000 ascolti al mese pur pubblicando solo nel mese di dicembre.



Il libro dell’Avvento dell’elfo Socrate, uscito alla fine di ottobre per Gallucci editore, è una raccolta degli episodi più apprezzati nelle tre stagioni esistenti: in questo modo i bambini potranno leggerle in autonomia o saranno i genitori con la propria voce a raccontare le avventure dell’elfo.

Partendo dalla tradizione dell’Elf on the shelf, un elfo birichino e furbetto che su incarico di Babbo Natale entra far parte di una famiglia durante il periodo natalizio Elisa Giordano ha creato un personaggio che non ha affatto un atteggiamento giudicante e vendicativo. Si chiama Socrate, e con il filosofo greco ha in comune la saggezza e la sagacia.

Si discosta dal giudizio di “bravi” o “cattivi” bambini, affronta i piccoli problemi quotidiani paragonandoli a ciò che avviene nel regno di Babbo Natale e ha la capacità di ridimensionare la gravità delle diverse situazioni con le sue proverbiali perle filosofiche. Socrate è un personaggio buffo, apparentemente burbero, ma capace di creare empatia con i bambini stimolando la loro curiosità perché “esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza” senza mai diventare saccente (proverbiale il suo “so di non sapere”).

In ogni storia è inserita una citazione filosofica o il nome di un personaggio realmente esistito nella vita del filosofo (es: Meleto che nelle storie interpreta l’elfo antagonista di Socrate) che possono essere colti dai genitori più attenti.