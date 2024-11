Introduzione imposta di soggiorno: Valdieri incontra esercenti, albergatori e rifugisti

Valdieri è uno dei venti Comuni Margreen, strategia di sviluppo sostenibile che porterà tutto il territorio ad introdurre l'imposta di soggiorno a partire da giugno 2025. Parliamo di tutta la Valle Gesso, Stura e Vermenagna.

Ma Valdieri parte per primo organizzando un incontro con esercenti, albergatori, rifugisti e cittadinanza per confrontarsi su questa importante e imminente novità. Appuntamento venerdì 22 novembre alle 20.45 presso il salone Alberto Bianco in piazza Regina Elena.

“È stata una richiesta partita dai nostri esercenti la primavera scorsa per reinvestire nelle navette e nel comparto turistico – spiega il sindaco Guido Giordana che si è dichiarato da subito favorevole all'iniziativa -. L’introduzione dal 2025 dell’imposta di soggiorno rappresenta un importante salto di qualità nella capacità del nostro territorio di potenziare i servizi a favore dei turisti che scelgono le nostre Valli. Una bella iniziativa di sostegno concreto ai comuni montani”.