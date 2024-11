Da giugno 2025 arriva l'imposta di soggiorno nei venti Comuni Margreen

L’introduzione, a giugno 2025, dell’imposta di soggiorno nei venti Comuni che condividono la Strategia di sviluppo sostenibile MARGREEN: tutta la valle Gesso, Stura, Vermenagna. Per tutte le strutture ricettive e locazioni a uso turistico.

L'obiettivo è quello di potenziare i servizi a favore dei turisti che scelgono di venire in questo territorio, seguendo l'esempio di Limone Piemonte che già dal 2018 ha scelto di introdurre l'imposta di soggiorno.



I Comuni coinvolti



I Comuni coinvolti sono venti.

Si parte da Borgo San Dalmazzo, all'imbocco delle tre valli.

In valle Gesso: Entracque, Valdieri e Roaschia

In valle Stura: Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vignolo e Vinadio

In valle Vermenagna: Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte (quest'ultimo, come detto, è l'unico che ha già introdotto l'imposta).

Come verrà investita l'imposta di soggiorno

“Una strategia di territorio - spiega Loris Emanuel, presidente dell'Unione Montana Valle Stura, ente capofila del progetto -. La strategia Margreen, che è fatta di nove filoni, ha nella mobilità e nel turismo le due chiavi che legano tutti i Comuni”.

Seguendo l'esempio di Limone Piemonte e dei Comuni della Val Maira, l'imposta di soggiorno dovrebbe ammontare a 1 euro per alberghi, hotel e case vacanze e a 0.30 centesimi per i campeggi.

L’imposta di soggiorno verrà dunque indirizzata a:

Sostenere la gestione del servizio navette elettriche che saranno attivate nelle Valli Margreen per facilitare e migliorare la mobilità dei turisti. Nei periodi di minor afflusso turistico le navette saranno messe a disposizione degli abitanti e delle associazioni in modalità di “noleggio senza conducente”, e dove necessario potranno andare ad integrare il servizio del trasporto scolastico.

Potenziare la promozione turistica delle tre Valli Margreen integrando la comunicazione dell'offerta turistica e ricettiva che oggi viene realizzata dagli Uffici Turistici e dalle Porte di Valle.

delle tre Valli Margreen integrando la comunicazione dell’offerta turistica e ricettiva che oggi viene realizzata dagli Uffici Turistici e dalle Porte di Valle. Premiare i turisti attraverso l’accesso ad una applicazione da smartphone che consenta di promuovere la vendita dei prodotti locali, le attività ricettive e della ristorazione e che permetta ai turisti di accumulare punti per accedere a benefit premiali da utilizzare nelle Valli Margreen.

“Questa decisione racconta di un territorio che, attraverso i Comuni e le comunità che lo compongono, ha deciso di muoversi unitariamente per affrontare le importanti sfide per lo sviluppo – aggiunge Loris Emanuel -. Una di queste sfide sarà la capacità di mantenersi sempre attrattivi nella la promozione turistica e culturale delle nostre meravigliose valli e nella capacità di fornire servizi”.

“È stato un percorso condiviso da questo territorio che insieme sta lavorando molto per lo sviluppo di un'area omogenea che ha margini di sviluppo immensi”, commenta Roberta Robbione, la sindaca di Borgo San Dalmazzo, il comune più grande del progetto Margreen.



Valdieri incontra esercenti, albergatori e rifugisti

Il Comune di Valdieri, in valle Gesso, parte per primo organizzando un incontro con esercenti, albergatori, rifugisti e cittadinanza. Appuntamento venerdì 22 novembre alle 20.45 presso il salone Alberto Bianco in piazza Regina Elena.

“È stata una richiesta partita dai nostri esercenti la primavera scorsa per reinvestire nelle navette e nel comparto turistico – spiega il sindaco Guido Giordana che si è dichiarato da subito favorevole all'iniziativa -. L’introduzione dal 2025 dell’imposta di soggiorno nei venti Comuni che condividono la Strategia di sviluppo sostenibile Margreen rappresenta un importante salto di qualità nella capacità del nostro territorio di potenziare i servizi a favore dei turisti che scelgono le nostre Valli. Una bella iniziativa di sostegno concreto ai comuni montani”.