Racconigi: piantato questa mattina il nuovo prunus all’asilo nido

Questa mattina, 21 novembre, nel giardino dell’asilo nido di Racconigi è stato piantato un prunus, in occasione della Festa dell'Albero. La pianta era stata donata dalla città francese di Bonneville, con cui Racconigi è gemellata, in occasione dell’ultimo incontro tra le due Amministrazione.

A piantare l’albero sono stati i volontari del CAI di Racconigi, in particolare Alberelli e Rolando. Presenti all’evento anche i consiglieri comunali Enrico Mariano e Domenico Annibale, i bambini delle classi terze della scuola primaria, accompagnati dai loro insegnanti, e i piccoli del nido con i loro educatori.

Il prunus, ribattezzato dai bambini con affetto "Bruno il Pruno", è già il beniamino dei più piccoli, che hanno assistito con entusiasmo alla piantumazione

"Desideriamo che questa giornata diventi un simbolo di crescita e speranza per il futuro, per i bambini e per gli alberi. Questo gesto semplice vuole rappresentare il legame tra le generazioni e la nostra responsabilità verso il pianeta e chi lo abiterà in futuro”, hanno commentato dall’Amministrazione.