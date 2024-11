CatSlap, la nuova meme coin è già virale

Popcat è forse la meme coin a tema felino più conosciuta, piazzata all’ottava posizione dei migliori token del segmento con una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di dollari. L’esplosione di questa meme coin è stata notevole negli ultimi mesi, tuttavia l’andamento recente sembra indicare un rallentamento. Gli investitori sono quindi alla ricerca di un nuovo token meme su cui puntare, soprattutto criptovalute giovani che abbiano un approccio alternativo.

Per questo motivo sta conquistando l’attenzione un token lanciato da pochissimo, trattasi di CatSlap (SLAP), un progetto senza presale che offre un accesso immediato, con acquisto di token a un prezzo pari a 0,00230645$.

Ma da cosa nasce CatSlap e perché ha preso alla sprovvista il mercato? Ebbene, come tante meme coin, ha origine proprio dalla viralità del meme a cui fa riferimento, del gatto che colpisce un suo simile con un ceffone sul muso. Secondo voci non ancora confermate, gli ideatori di questo progetto sarebbero gli stessi di Peanut the Squirell (PNUT) che ha avuto un successo strabiliante su pump.fun di Solana. Sembra quindi si siano lanciati ancora una volta nel segmento meme, per offrire un'ulteriore alternativa per gli amanti di questi token.

Con un market cap che ha superato i 16 milioni di dollari in pochi minuti dopo il lancio, SLAP si unisce al rally del mese di novembre, durante il quale tutte le criptovalute vedono crescite esponenziali.

Un’esperienza “gamificata”

I token che adottano delle strategie di “gamificazione”, ovvero di trasformazione in giochi interattivi, sono tra i più apprezzati del 2024. Per questo CatSlap segue questo trend e incoraggia la community a partecipare tramite lo “Slapometer”, un gioco clicker che è possibile trovare sul sito ufficiale e che registra il numero totale di schiaffi lanciati, con tanto di leaderboard con i paesi che hanno schiaffeggiato di più il meme di turno.

Si tratta naturalmente di un piccolo intrattenimento che però unisce gli investitori che ne parlano sui principali canali social. Per unirsi a questi è possibile visitare sia la pagina X ufficiale, sia il canale Telegram del progetto.

CatSlap potrebbe essere a tutti gli effetti il nuovo Hamster Kombat (HMSTR) dal momento che il team di sviluppo sta pensando a una ulteriore gamificazione con vere e proprie meccaniche play-to-earn, che potrebbero permettere agli investitori di guadagnare ulteriori token tramite la propria partecipazione. Allo stato attuale è infatti possibile dare un’occhiata alla “Slaponomics”, un nome simpatico per riferirsi alla tokenomics del progetto, dove possiamo scoprire che il 10% del totale è allocato per i “community rewards”, ovvero le ricompense comunitarie, chiaro segno delle ambizioni e della trasformazione a cui il progetto va incontro.

CatSlap e l’alto volume di trading registrato

Nei primi 30 minuti dal lancio del token su DEX, sono stati scambiati oltre 500.000 dollari nella coppia SLAP/WETH, un incredibile risultato raggiunto anche grazie alla partnership del team di sviluppo con Best Wallet, dove il token è disponibile per tutti gli utenti che possiedono l’app nella sezione “Upcoming Tokens”.

SLAP potrebbe arrivare anche su Coinbase, Robinhood e Binance dato l’alto interesse per questa meme coin felina. Sembra quasi che l’epoca dei cani sia giunta quasi al termine e che i gatti stiano per conquistare le vette delle classifiche. D’altronde, POPCAT, MEW e MOG hanno visto incrementi di valore significativi e gli occhi sono tutti puntati su questa nuova meme coin pronta a “lasciare il segno”, in tutti i sensi.

Tutti coloro che hanno perso il treno con le altre criptovalute feline, possono ora rifarsi grazie all’acquisto di SLAP, che ha un costo davvero basso ma che, considerato il trend attuale, continuerà potenzialmente ad aumentare. Quindi investire ora significa approfittare del costo di lancio sui DEX e potenzialmente vedere un notevole apprezzamento.

A migliorare le opportunità di chi investe c’è poi il protocollo di staking, fissato con APY del 40% e che blocca i token per 90 giorni. Un modo intelligente per mettere a frutto i token acquistati e vederne così una moltiplicazione e incremento di valore del proprio investimento.

