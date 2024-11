Cuneo, al Lanteri lo spettacolo di Sepulveda "La Gabbianella e il gatto"

L’associazione Anfaa Cuneo ODV, grazie al contributo della fondazione CRC, invita le famiglie (bambini e adulti) allo spettacolo “La Gabbianella e il gatto” di Luis Sepulveda sabato 23 Novembre alle ore 17.00 presso il cinema Lanteri, Via Emanuele Filiberto 4 - Cuneo

La rappresentazione teatrale, messa in scena dalla compagnia “Assemblea Teatro” con l’attrice Cristiana Voglino e l’illustratrice Monica Calvi, ha l’obiettivo di promuovere la prossimità familiare e l’affidamento familiare.

L’associazione Anfaa Cuneo ODV, in stretta collaborazione con lo CSAC (Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese), l’ASL CN1, l’Associazione Papa Giovanni XXIII e il comune di Cuneo, persegue da anni il sogno “una famiglia per ogni bambino”.

Obiettivo comune, infatti, è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica per favorire la crescita di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà a favore dei minori in difficoltà familiare; inoltre, promuovere il tempestivo inserimento dei minori, i cui genitori non sono in grado per un periodo più o meno lungo di prendersi cura della loro crescita, educazione e istruzione, presso famiglie o persone affidatarie-affiancanti.