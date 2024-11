Inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio a Vernante

Domenica 24 novembre, alle ore 14:00, Vernante si prepara ad accogliere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di sport invernali e delle tradizioni natalizie. La nuova pista di pattinaggio su ghiaccio, una delle principali attrazioni dell’inverno, aprirà ufficialmente i battenti, dando il via alla stagione delle festività natalizie nel piccolo e incantevole borgo della Valle Vermenagna.

L'inaugurazione sarà un’occasione speciale non solo per provare il brivido del pattinaggio su ghiaccio, ma anche per assistere a uno spettacolo unico offerto dalla squadra del CUS Torino, la sezione pattinaggio su ghiaccio. Gli atleti, con le loro performance mozzafiato, sapranno incantare grandi e piccini, regalando momenti di pura magia sul ghiaccio.

La Proloco di Vernante ha organizzato anche una serie di eventi che renderanno l’atmosfera ancora più festosa e accogliente. I Mercatini di Natale, con le loro bancarelle ricche di prodotti tipici e artigianali, creeranno l'ambiente perfetto per una passeggiata tra luci e colori. Non può mancare la visita alla Casa di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno vivere la magia del Natale incontrando il mitico Babbo Natale in persona, pronto a raccogliere le loro letterine.

L'inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio segna l'inizio di un periodo ricco di eventi natalizi a Vernante, che promettono di regalare sorrisi e tante emozioni. Non mancate! Vi aspettiamo per una giornata all'insegna del divertimento, della bellezza e della tradizione natalizia.