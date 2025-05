L’Auser Cuneo apre il dibattito sui referendum: “Un voto per i diritti, non solo per dovere”

Lunedì 19 maggio, dalle 16.30 alle 18.00, la sede della Casa del Quartiere Donatello in via Rostagni 23/L a Cuneo ospiterà un incontro pubblico dedicato ai referendum dell’8 e 9 giugno, organizzato dall’Auser “Cuneo e Vallate”. L’iniziativa rientra negli appuntamenti mensili promossi dall’associazione all’interno dello storico Ambulatorio infermieristico attivo dal 2003, oggi gestito interamente da volontari.

Ospite della giornata sarà Giovanni Battista Panero, segretario provinciale dei Pensionati CGIL, figura di lungo corso del sindacato cuneese, con un passato da delegato industriale tra Alba e Bra, operatore del Patronato INCA e amministratore pubblico nei consorzi socio-assistenziali e ambientali.

Durante l’incontro, Panero illustrerà i contenuti dei cinque quesiti referendari. Quattro riguardano i temi del lavoro – tra cui il reintegro in caso di licenziamento ingiusto, l’obbligo di causale per i contratti a termine, l’aumento delle indennità di licenziamento e la responsabilità nei casi di infortunio – mentre il quinto è dedicato alla cittadinanza, con l’obiettivo di ridurre da dieci a cinque anni il requisito minimo di residenza per gli stranieri extracomunitari che vogliono diventare cittadini italiani.

“Mai come oggi, in un tempo di precarietà diffusa, salari inadeguati e troppe morti sul lavoro – si legge nella presentazione dell’Auser – è necessario prendere posizione per rafforzare le tutele e i diritti di chi lavora”. Il dato richiamato è drammatico: tre morti al giorno per infortunio nel 2024. Ma anche il referendum sulla cittadinanza viene ritenuto centrale, in quanto strumento per riconoscere diritti fondamentali a chi vive e lavora stabilmente in Italia.

Per agevolare la partecipazione al voto, l’Auser ha attivato un servizio di accompagnamento alle urne in auto per chi avesse difficoltà a recarsi da solo al seggio. Il servizio sarà attivo su prenotazione telefonando allo 0171.601092 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, oppure presentandosi presso la sede Auser di via Negrelli 7/b.

“La Rete Auser sostiene la campagna referendaria sui temi del lavoro e della cittadinanza e invita tutti e tutte a recarsi alle urne”, recita la nota nazionale dell’associazione, forte di 300.000 iscritti e 1.700 sedi in tutta Italia.

L’incontro del 19 maggio sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, non solo agli iscritti.