Calcio Serie D: domenica la quindicesima giornata, Ligorna-Bra il match clou

(Bra in azione - foto andrea lusso)

In programma la quindicesima giornata, domenica pomeriggio, sui campi del girone A di Serie D.

Scontro al vertice per la capolista Bra che fa visita al Ligorna, terzo in classifica (con NovaRomentin e Vado), a 7 lunghezze dai giallorossi. La squadra di Nisticò reduce dalla vittoria casalinga contro l'Albenga mentre i genovesi, perdendo con la NovaRomentin, hanno interrotto una serie di tre successi consecutivi.

Particolarmente interessante anche la sfida del Damiano tra i padroni di casa del Saluzzo ed il Vado. Si affrontano due squadre in grande forma: per entrambe quattro partite vinte nelle ultime sei. Sarà una sorta di replica dell'ultimo turno di Coppa Italia disputato mercoledì: in quel caso 0-0 al 90' e qualificazione conquistata dai granata ai rigori.

Cliente scomodo per un Fossano alla ricerca di punti salvezza. La formazione di Pala (due sconfitte su due per il tecnico da quando è subentrato a Merlo) riceve la Lavagnese, reduce da ben quattro sconfitte di fila che ne hanno ridimensionato le ambizioni.

Fischio d'inizio alle 14,30 ad eccezione di Ligorna-Bra (ore 15).

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Albenga-Oltrepò: Lorenzo Massari di Torino

Asti-Derthona: Alessandro Niccolai di Pistoia

Vogherese-Cairese: Salvatore Montevergine di Ragusa

Borgaro-NovaRomentin: Anna Frazza di Schio

Varese-Chieri: Cataldo Zito di Rossano

Fossano-Lavagnese: Gabriele Iurino di Venosa

Imperia-Gozzano: Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia

Ligorna-Bra: Alessandro Angelo di Marsala

Saluzzo-Vado: Nicol Trombello di Como

Sanremese-Chisola: Riccardo Borghi di Modena

CLASSIFICA: Bra 32, Varese 26, NovaRomentin, Ligorna, Vado 25, Chisola 23, Lavagnese, Asti, Derthona 21, Sanremese, Saluzzo, Albenga 20, Gozzano 17, Oltrepò 16, Vogherese 15, Imperia 14, Cairese 13, Fossano, Borgaro 11, Chieri 8