Conto alla rovescia per la Savona Half Marathon

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista del 24 novembre, data in cui sarà celebrato il decennale della Savona Half Marathon.

Una grande festa, con un percorso gara unico, che da Savona porterà ad Albissola Marina, Albisola Superiore, Vado Ligure e ritorno nel capoluogo.

L’appuntamento, inserito nel calendario nazionale Fidal e che dovrebbe superare le 1300 iscrizioni, si snoderà lungo 21,097 km e ha un favorito nell’etiope Jena Sintayehu Dinksa, vincitore dello scorso anno che punta a fare il bis, provando a migliorare il suo primato della manifestazione fissato sul tempo di 1h03’33”.

Fra le donne il record è di un’altra etiope, Addisalem Belay Tegegn, prima nel 2022 in 1h13’43”.

Cuore pulsante della corsa sarà via Paleocapa, da dove verrà dato il via alle 9:30. Le iscrizioni si sono chiuse il 21 novembre sera. Successivamente ci si potrà iscrivere presso l’Expo, all'interno della Palestra S.Pertini in Via Verzellino 1°, sabato dalle 10 alle 18. Saranno premiati i primi cinque uomini e donne, per i primi tre di ogni categoria.

Con la Savona Half Marathon l’intera città si trasformerà in una festa a cielo aperto. Molte strade del capoluogo ospiteranno, infatti, esposizione di auto d’epoca, stand di street food e artigianato locale, concerti, e uno spazio dedicato alle case editrici in Piazza Sisto IV. Le presentazioni di libri in piazza del Brandale, presso A Campanassa. Il convegno “Donne in corsa. Sport - Impresa - Comunicazione - Informazione” si terrà invece nei giorni 22 e 23 novembre presso la Sala Borsellino dell’Istituto Ferraris Pancaldo in via Rocca di Legino 35 a Savona. Senza dimenticare la Family Run, con partenza da Piazza Sisto IV, sabato pomeriggio alle 15:30 e su una distanza di 4 km, aperta a tutti.