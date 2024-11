Cuneo, controlli ai Barber Shop del Quadrilatero: un'attività chiusa e due sanzionate

La Squadra Amministrativa della Questura di Cuneo ha effettuato controlli sul rispetto delle normative relative alla titolarità e conduzione dei cosiddetti “barber shop” ubicati in corso IV Novembre e corso Giolitti, oggetto di segnalazioni per presunte violazioni amministrative.

In particolare, in corso IV Novembre venivano accertate, nell’ambito di più controlli a carico dello stesso esercizio, violazioni per l’utilizzo di attrezzi non sterilizzati e sanificati, come prescritto dal Regolamento del Comune di Cuneo n. 74/2016 e per l’esercizio di acconciatore in assenza dell’attestato professionale, previsto dall’art. 3 comma 5 Legge n° 174 del 17.08.2005, per le quali il titolare è stato sanzionato per un importo complessivo pari a 1.150 euro.

In corso Giolitti, a seguito delle verifiche effettuate, sono state accertate infrazioni a carico di altre due attività di acconciatore, il cui esercizio veniva svolto in assenza dell’attestato professionale previsto dall’art. 3 comma 5 Legge n° 174 del 17.08.2005 e in assenza del direttore tecnico.

Inoltre, a carico di uno dei due esercizi sanzionati, denominato “BARBER SHOP” in corso Giolitti, veniva disposta l’immediata chiusura con la sanzione amministrativa di 1.250 euro, in quanto il direttore tecnico, oltre ad essere assente, non era mai stato nominato.

La Questura di Cuneo continuerà a svolgere controlli amministrativi a tutela delle categorie di esercenti danneggiati da tali violazioni.