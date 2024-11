In Atl del Cuneese a Cuneo la presentazione della nona edizione dei Quaderni di Castelnuovo di Ceva

Il Comune e il Comitato Valorizzazione di Castelnuovo di Ceva presentano l’11 dicembre a Cuneo alle ore 16,30 presso la sala Vercellotti dell’ATL del cuneese, via Carlo Pascal n.7, il numero 9 dei Quaderni di Castelnuovo.

Quando abbiamo pubblicato il primo quaderno, nel 2013, una storia breve di migrazioni da Castelnuovo negli anni ‘60 a cura di Mauro Giacosa, eravamo ancora in una fase sperimentale, ma eravamo consapevoli che un percorso di valorizzazione dovesse formalizzare i processi storici e sociali che hanno caratterizzato il paese.

Quando la famiglia Canossi ci ha affidato il fondo economico destinato alla memoria del figlio Franco precocemente scomparso, abbiamo realizzato il quaderno sulla leggenda della legione Tebea, quella rappresentata negli affreschi della cappella cimiteriale di san Maurizio.

Da quello, i ricavati delle “vendite” ci hanno permesso di ricostituire il fondo e avviare le pubblicazioni successive il cui elenco può essere consultato al link: https://www.castelnuovodiceva.com/ordini-quaderni/

Ci siamo occupati, non solo a livello locale, di arte, storia, territorio, outdoor e narrativa.

Molte sono state le persone che hanno contribuito; ci piace in questa occasione citarle e, ancora una volta, ringraziarle seguendo un ordine che riprende quello delle pubblicazioni, ma precisando che alcuni autori sono intervenuti per più di una:

Mauro Giacosa, Massimo Centini, Donatella Donà, Stefano Ponteprino, Donatella Ventura, Aldo Clerico, Giammario Odello, Carmelo Prestipino, Adriano Filippi Farmar, Manuele Ferrero, Giuseppe Testa, Franco Zunino, Stefano Deriu, Valentina Balestra, Stefano Manavella, Fiorenza Pistocchi, Lia Torcello, Alessandro Marenco, Gianni Farinetti, Nicola Duberti, Eraldo Dionese, Romano Salvetti, Bruno Vallepiano, Claudia Maritano. Ma va anche ringraziato Luca Prestipino che ha curato la veste grafica di ogni volume.

Questo numero 9 si rivolge, prevalentemente, a quel pubblico che, ci rendiamo conto, sa coniugare la curiosità naturalistica e ambientale a quella culturale e storica. Sono i camminatori che, con sempre maggiore frequenza, al solo rumore dei propri passi sul secco fogliame, percorrono queste nostre terre alla scoperta di ciò che vi è conservato.

Il Quaderno presenta approfondimenti storici e una serie di percorsi progettati da 10 guide outdoor che, a vario titolo, operano sul territorio tra l’Alta Langa e l’entroterra ligure del Finalese.

E’, di fatto, anche un censimento di chi vi sta operando per favorire così una crescita di visitatori – siamo, per fortuna, lontani dall’overtourism - e di presenze consapevoli capaci di contribuire in modo rispettoso ad una economia che, nelle aree interne, è sofferente.

Precisazioni sul suo contenuto e sugli autori si possono leggere al link: https://www.castelnuovodiceva.com/perche-qui/