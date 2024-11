Mercatini dei tre castelli: per la prima volta uniti Villa di Verzuolo, Lagnasco e Scarnafigi

Per la prima volta tre Comuni del Saluzzese si uniscono per dare vita ad un grande evento prenatalizio: i Mercatini dei tre Castelli. La Villa di Verzuolo si gemella con Scarnafigi e Lagnasco e propone una domenica di bancarelle pensate per offrire tante idee regalo da mettere sotto l’albero in tre meravigliose location caratterizzate dalla presenza di un fortilizio.

Mentre quello di Scarnafigi è privato ed è utilizzato solo per eventi sporadici, quelli Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco e il Castello della Villa di Verzuolo sono accessibili e saranno interessati da visite guidate per tutta la giornata. L’appuntamento è per domenica 1° dicembre.

I tre Mercatini sono collegati da una navetta gratuita che, dalle 9 alle 18, farà la spola tra Verzuolo (piazza Willy Burgo e “Il Magico Mondo di Natale” da Armando Garden), Lagnasco (piazza Umberto I), Scarnafigi (piazza ospedale), Saluzzo e Manta. Contestualmente ogni Pro loco e Comune hanno organizzato un ricco calendario di eventi collaterali.

A Scarnafigi si comincia la mattinata all’insegna del cammino: ritrovo alle 9 per il Fitwalking di Natale. Nella patria dei campioni olimpici della marcia, la Pro loco guidata da Massimo Magliocco e Federica Cravero ha deciso di riproporre la gioiosa camminata lungo le strade di Giorgio e Maurizio Damilano, con l’animazione musicale di Andrea Caponnetto. Sarà proposta anche una promozione con pettorale per la camminata + pranzo (polenta e salsiccia) a 18 euro. Prenotazioni entro il 28 novembre. I Mercatini si aprono già alle 8,30, con la partecipazione di Babbo Natale che accompagnerà grandi e piccini per tutta la giornata. Al pomeriggio spettacolo “Nui Dui” con Filippo Bessone e Luca Occelli. Per info, Federica: 392-7741131.

A Lagnasco bancarelle aperte per le vie del paese dalle 10 alle 18, con possibilità di visite guidate ai Castelli e laboratori creativi per bambini. La Casa di Babbo natale sarà il punto di incontro ideale per i più piccoli, mentre il mago Maxim proporrà illusioni e giochi per tutte le età, accompagnato da un servizio trucca-bimbi. “Dolci note di Natale” è il titolo dello spettacolo proposto dall’istituto musicale Fergusio. Durante la giornata verranno servite caldarroste e vin brulè. Previsto un pranzo con menu convenzionato al Gianet’s Pub a 16 euro. Per info, Elisa: 346-0818083; Ines: 339-1497280.

Ricchissimo il programma nel borgo antico della Villa di Verzuolo, dove, sempre nella giornata di domenica 1° dicembre, il Mercatino e il Villaggio di Babbo Natale aprono alle 9,30 in via Castello e piazza Buttini. Il pranzo, a base di affettati, ravioles della valle Varaita, formaggio e dolce, sarà servito dalla Pro Villa al costo di 12 euro, con prenotazioni entro 30 novembre a Mauro: 351-4204004.

Durante la giornata sarà allestito il laboratorio “Addobbiamo l’albero”. Il giocoliere, equilibrista e circense verzuolese Luca Chiarva terrà un inedito laboratorio di circo e spettacolo. Al parco del Castello si potrà fare un giro in sella sulle asinelle di Babbo Natale; sia al castello sia all’antica parrocchiale saranno proposte visite guidate con passeggiata per il borgo i suoi tesori.

Musica e canti natalizi si diffonderanno per le vie della Villa con il concerto itinerante della Jjengle Band.

Il Trenino di Babbo Natale collegherà piazza Willy Burgo (parcheggio auto e arrivo della navetta dagli altri Mercatini) al borgo. Armando Vivai, sulla strada per Costigliole, propone la visita al Magico Mondo di Natale, con tante idee per decorare la casa.